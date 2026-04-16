Teufelsbrücke ili u prijevodu s njemačkog đavolji most je most preko rijeke Reuss u klancu Schöllenen kod mjesta Andermatt u švicarskom kantonu Uri. Ovo je vrlo važno mjesto koje vodi prema alpskom prijevoju Sankt Gotthard, a koje povezuje sjevernu i južnu Švicarsku te predstavlja važnu prometnu vezu između srednje Europe i Italije.

Izgradnja mosta na ovome mjestu nekoć se činila nezamislivom. U Srednjem vijeku nije bilo modernih načina za premošćivanje širokih i dubokih ponora između surovih strmih stijena te iznad podivljale rijeke. Čak i kad bi stanovnici sklepali neki pokušaj, odroni kamenja i poplave bi ga uništile.

Most u zamjenu za jarca

Legenda kaže da je ovdje bilo tako teško izgraditi most, da se sam vrag ponudio napraviti ga, a po čemu je isti i dobio ime. Zauzvrat, zatražio je dušu prvoga bića koje njime prođe. Stanovnici su pristali, ali čim je most bio gotov umjesto da pošalju čovjeka - preko njega pustili su jarca.

Mural Heinricha Daniotha na stijeni (Foto: Shutterstock)

Vrag je pobjesnio i odlučio uništiti tek izgrađeni most. Dohvatio je ogromni komad stijene i odlučio je baciti preko mosta. Prije nego što je to uspio učiniti susreo je redovnicu koja je na kamenu nacrtala križ - u nekim pričama starica ga je poškropila svetom vodom, te je isti ispustio kamen i pobjegao. I dan danas u blizini mosta može se vidjeti taj komad stijene poznat i kao Taufelsstein ili Đavolji kamen.

Prvi most bio je drven, te prema nekim spisima izgrađen 1230. godine. U 16. stoljeću zamijenjen je kamenim mostom koji je bio oštećen tijekom Napoleonovih ratova. Današnja verzija mosta izgrađena je 1958. godine.

Moderna konstrukcija napravljena je od armiranog betona, a vanjski dio je obložen kamenom kako bi se bolje uklopio u okoliš. Most ima dvije prometne trake te omogućava protok vozila u oba smjera.

Švicarski umjetnik Heinrich Danioth napravio je upečatljiv mural vraga i jarca na stijeni u blizini mosta kako bi odao počast legendama koji se vežu uz njega. Iako je polovicom prošlog stoljeća bio kritiziran kao iznimno radikalan, danas je prepoznatljiv simbol koji turisti rado fotografiraju.

