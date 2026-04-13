Slikoviti gradić Locorotondo, smješten u srcu Apulije, već imenom otkriva najvažnije o svome izgledu. Ovo „okruglo mjesto" uvršteno je na popis najljepših mjesta u Italiji, a kad prošećete njegovim vijugavim ulicama, s bijelim kućama i s puno cvijeća, koje kao da su zaplesale kolo, bit će vam jasno zašto.

Centar mjesta prava je razglednica juga Italije. Bijele fasade, zelene grilje i ukrašeni balkoni natjerat će vas da dignete pogled sa svojih cipela i uživate u razigranom skladu i prizorima koji pripovijedaju o dugoj povijesti i bogatoj tradiciji gradnje. S vidikovaca na rubovima starog grada pružaju se impresivni pogledi na dolinu Itria, gdje se izmjenjuju vinogradi, maslinici i karakteristične kamene kućice - trulli, po kojima je osobito poznat obližnji Alberobello .

Daleko od užurbanosti

Povijest Locorotonda seže u srednji vijek, kada je zbog svog položaja na uzvisini imao strateški važnu ulogu. Tijekom stoljeća bio je pod vlašću različitih naroda, uključujući Normane i Španjolce, što je ostavilo trag u njegovoj arhitekturi i kulturnom nasljeđu. Zbog zboje iznimne očuvanosti, danas se smatra jednim od najljepših primjera tradicionalne gradnje u južnoj Italiji.

Uz povijesne činjenice, Locorotondo prate i brojne legende. Jedna od njih je o njegovu nastanku i kaže da su se stanovnici sklonili na brežuljak te odlučili izgraditi naselje u kružnom obliku radi lakše obrane.

Locorotondo danas je idealna destinacija za one koji žele doživjeti autentičnu Italiju, daleko od užurbanosti velikih gradova. Njegova ljepota nije nametljiva i glasna, već se otkriva postupno, kroz šetnju, okuse i detalje...

Šetnja njegovim tihim ulicama otkriva skrivene kutke, male trgove i sitnice koje često promaknu na prvi pogled. U toplijim mjesecima grad oživljava kroz razne lokalne manifestacije, koncerte i fešte koje okupljaju stanovnike i posjetitelje, stvarajući živu atmosferu.

U Locorotondu obavezno morate kušati lokalno bijelo vino Locorotondo DOC, koje je poznato po svojoj svježini i laganom okusu. Tradicionalna jela uključuju domaću tjesteninu - orecchiette, razne vrste focaccia te svježe sireve poput mozzarelle i burrate, koji se često poslužuju uz maslinovo ulje proizvedeno od plodova što rastu u mslinicima ispod grada.

U Locorotondo možete stići vlakom ili automobilom. Najbliže zračne luke su Bari i Brindisi. Ipak, najpraktičniji način za istraživanje okolice je automobil jer omogućuje jednostavan obilazak čitave regije, malih sela i većih gradova.

