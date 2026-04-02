Svinjski kotleti mnogima su omiljeni izbor, ali kod pripreme uvijek prijeti opasnost da će biti suhi i žilavi. Kako ovaj komad mesa lako izgubi sočnost tijekom termičke obrade, važno mu je unaprijed osigurati “soka”. Umjesto u klasičnoj salamuri, pokušajte kotlete marinirati doslovno u soku, i to onom od jabuke. Rezultat će biti sočno meso puno okusa, s nježnom voćnom notom.

Svinjetina i jabuke odlično se slažu, pa nema razloga da taj spoj ne iskoristite i pri pripremi kotleta. Iako se često koristi jabučni ocat kao dodatak salamuri, sok od jabuke pruža bogat okus bez izražene kiselosti. Kada sok postane glavna tekućina za mariniranje, meso dobiva blagu, voćnu slatkoću koja ga čini još ukusnijim.

Za savršeno sočne kotlete ključna je dobro izbalansirana marinada. Sok od jabuke možete pomiješati s jednakom količinom vode za blaži okus ili koristiti omjer 2:1 kako bi jabuka bila dominantnija. U tekućinu dodajte obilnu količinu soli, svježe začinsko bilje i nekoliko režnjeva češnjaka. Za najbolje rezultate, meso marinirajte večer prije pripreme, a minimalno dva sata prije pečenja. I to je sve!

Ako želite u marinadu dodati timijan, ružmarin i estragon, idealno ju je kombinirati s toplim, zemljanim i blago slatkim jelima. Pečena brokula s češnjakom ili pečeni češnjak bit će pun pogodak.

Za svježiju varijantu, kotlete marinirajte s citrusima i poslužite uz salatu od rikole i kozjeg sira. A ako preferirate bogatije okuse, marinada s pimentom, paprom, cimetom, ružmarinom i đumbirom najbolje ide uz medom glazirane mrkve i pekan orahe.

