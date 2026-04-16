Žitni magazin u Sisku jedan je od najstarijih koliko-toliko sačuvan industrijski objekte u tom gradu i važan je svjedok njegova gospodarskog razvoja.

Podignut je još 1765. godine za potrebe Temišvarske kompanije na desnoj obali Kupe, na području tadašnjeg Vojnog Siska, u razdoblju kada je grad imao značajnu ulogu kao trgovačko i prometno središte.

Njegova izgradnja nije bila slučajna ili izolirana od drugih projekata – pratila je širi proces jačanja riječnog prometa i trgovine, koji će osobito doći do izražaja tijekom 19. stoljeća.

Osnovna namjena magazina bila je skladištenje žitarica koje su u Sisak pristizale riječnim putem, najviše iz Banata. Nakon istovara, roba se dalje distribuirala prema Karlovcu, a potom i prema jadranskim lukama.

Takav prometni lanac jasno pokazuje nekadašnju važnost Siska, i u unutarnjoj trgovini i kao veze između kontinenta i mora. S vremenom se oko skladišta počelo razvijati i gradsko naselje poznato kao Vojni Sisak.

Njegov nastanak izravno je povezan s intenzivnom riječnom trgovinom i potrebom za radnom snagom, skladišnim prostorima i pratećom infrastrukturom.

To naselje funkcioniralo je kao zasebna cjelina sve do 1874. godine, kada dolazi do ujedinjenja Vojnog i Civilnog Siska, i kada se oblikuje jedinstveni gradski prostor.

Sadašnje stanje Žitnog magazina u potpunoj je suprotnosti s njegovim povijesnim i urbanističkim začenjem. On je danas napušten i izvan funkcije, propao i zarastao u korov, a iako se prije još gotovo dva desetljeća govorilo da njegova obnova tek što nije počela, od toga nije bilo - baš ništa.

