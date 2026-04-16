Gravy je popularni smeđi umak koji se u zapadnom svijetu - najčešće u Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Američkim Državama servira uz mesna jela poput purice i sličnih pečenja.
Priprema se praktički “od ničega” - od mesnog temeljca, brašna i nešto maslaca, a katkad i uz dodatak karameliziranog luka.
Ako ne jedete namirnice životinjskog porijekla, a želite uživati u slasnom smeđem umaku te ga servirati uz biljne zamjene za meso, pire od krumpira i pečeno povrće, možete napraviti i vegansku verziju.
Veganska verzija gravyja obiluje umamijem. Da biste postigli taj efekt važno je iskoristiti dva ključna sastojka: miso pastu i prehrambeni kvasac. Žlica-dvije bijele miso paste produbit će okus brojnim jelima, pa tako i ovom umaku. Dat će mu bogatstvo i dubinu.
Prehrambeni kvasac, pak, ima blago slan i pomalo sirast okus nalik na parmezan – i on će pojačati okus jela. Kombinacija ovih dvaju sastojaka daje umaku gotovo “mesni” okus iako u njemu nema ni trunke mesa, niti namirnica mesnog porijekla.
Kako se radi vegenska verzija gravyja, provjerite u receptu u nastavku teksta.
Veganski gravy - sastojci:
- 750 ml povrtnog temeljca
- 30 g prehrambenog kvasca
- 30 g brašna
- 30 g margarina
- 2 žlice bijele miso paste
- 1 žlica umaka od soje
- 1 čajna žličica kukuruznog škroba
- crni papar po želji
Veganski gravy - priprema:
- U zdjeli pomiješajte miso pastu i dvije do tri žlice povrtnog temeljca - miješajte pjenjačom dok se sastojci ne povežu. Stavite sa strane.
- Na tavi na štednjaku rastopite margarin, dodajte brašno i kukuruzni škrob i miješajte dok ne dobijete glatku pastu. Ulijte tekućinu s miso pastom i dobro promiješajte. Dodajte i ostatak povrtnog temeljca, sojin umak, nutritivni kvasac i nešto crnog papra.
- Kuhajte umak na laganoj vatri dok se umak ne zgusne uz često miješanje - važno je stalno miješati kako ne bi nastale grudice. Imajte na umu da će se umak dodatno zgusnuti kako se bude hladio.
- Prelijte umak preko kuhanog krumpira i poslužite s izvorom bjelančevina po želji. Dobar tek!
