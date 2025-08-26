Galerija 11 11 11 11 U rasplesanom, zaigranom ritmu jučer je otvorena Fiesta Latina, street festival posvećen latinoameričkoj gastronomiji, kulturi, glazbi i stilu života koji će žariti i paliti zagrebačkim Trgom Josipa Jurja Strossmayera sve do nedjelje 31. kolovoza. Navratite li, možete naučiti plesati, slikati uz vino, sudjelovati na kvizovima… ali najbolji dio upravo je isprobavanje egzotičnih jela – i pića.

Jedna od najšarenijih kućica na festivalu ona je Exotic Kinga, pionira u uzgoju egzotičnog voća i povrća u Hrvatskoj. Ondje stanuju brojne divote, poput indijanske banane, dragon fruita i kiwana, do afričke šljive i žute lubenice. Iza Exotic Kinga je Ivan Šulog, koji godinama u Donjoj Bistri dokazuje kako se u našem podneblju, bez GMO-a, može uzgojiti čista egzotika.

Fiesta Latina - 1 (Foto: Ante Dvoravić)

Među brojnim divotama koje Exotic King nudi na Fiesti Latini, za oko nam je zapeo crni kukuruz, od kojeg gospodin Šulog priprema osvježavajuće bezalkoholno piće. Porijeklom iz Južne Amerike, darkerska sorta kukuruza u čaši se izvrsno slaže s jabukom, ananasom i dunjom, a crna zrnca daju dodatnu dozu zaigranosti pod zubima. Piće koje podsjeća na ledeni čaj krije se iza imena Chicha morada, a prodaje se po cijeni od tri eura.

Exotic King na Fiesti Latini - 3 (Foto: Nika Borovac)

Što je crni kukuruz?

Crni kukuruz sorta je čija zrna imaju tamnoljubičastu do crnu boju. Ta boja potječe od antocijanina, snažnih antioksidansa, zbog kojih se smatra zdravijim od žutog. U Latinskoj Americi crni kukuruz je stoljećima bio osnovna namirnica, ali može se pronaći i u nekim azijskim zemljama. Okusom je sličan žutom kukuruzu, ali može imati lagano orašastu notu.

Koristi se za razna jela, uključujući brašno za tortilje ili tamales - meksičko jelo sastavljeno od tijesta i mesnog ili povrtnog nadjeva koje se pari u kukuruznoj ljusci. Crni kukuruz se može kuhati, peći ili koristiti u raznim napicima – kao što je chicha morada, bezalkoholno peruansko piće, koje ovih dana gostuje na zagrebačkom festivalu.

Tradicionalno se priprema kuhanjem kukuruza u vodi zajedno s korama ananasa i komadićima dunje, uz dodatak prstohvata cimeta i nekoliko klinčića. Zatim se procijedi i ostavi da se ohladi pa zasladi. U chichu moradu se mogu dodati i kuhana zrna kukuruza, nasjeckano voće.

Chicha morada (Foto: Shutterstock)

Indijska banana

Exotic King vam može smućkati i brojna druga, šarena pića poput Calamansi Collinsa ili Guava dreama za koja će trebati izdvojiti 10 eura. Calamansi je tropsko citrusno voće iz jugoistočne Azije nastalo križanjem kumkvata i mandarine, a nešto poznatija Guava je Meksikanka koja se teksturama i okusom opisuje kao mješavina krušaka, jagoda i ponekad limuna.

Isprobati možete i koktel od indijanske banane ili pawpawa, a ako vam se svidi to neobično voće koje okusom povezuje bananu, mango i papaju, znanje možete proširiti na 6. Festivalu indijanske banane koji će se održati u Kamenolomu Gornje Bistre. Više o Exotic Kingu možete doznati ovdje.

