Singapur često prozivaju najčišćim gradom na svijetu. Ovo ne čudi sve one koji su posjetili ovaj azijski grad s vrlo učinkovitim sustavom gospodarenja otpadom, redovitim čišćenjem javnih površina, ali i sa strogim zakonima o održavanju čistoće i visokim kaznama za njihovo kršenje.



Bacite li neki manji otpad na javnu površinu poput opuška, globit će vas s kaznom od 300 singapurskih dolara, odnosno oko 200 eura. I to je cijena samo za prvi prekršaj. Budete li uhvaćeni u istom prekršaju kazne se penju i na nekoliko tisuća eura.



Za prvi ozbiljniji prekršaj bacanja većeg komada smeća možete dobiti kaznu do 1000 singapurskih dolara ili 663 eura. Ista kazna čeka vas i ako budete uhvaćeni kako pljujete na javno dobro ili hranite ptice.



Kod ponovnih prijestupnika koristi se i taktika javnog sramoćenja gdje ih se prisiljava da čiste javne površine od smeća u jarko obojenim prslucima i na popularnim turističkim odredištima.

U Singapuru se ponose s čistoćom javnih površina (Foto: Shutterstock)

Vlada koristi i modernu tehnologiju kako bi održali čistoću grada, javni red i mir. U dizalima su, primjerice, postavljeni uređaji za detekciju urina. U slučaju da se netko poželi olakšati u liftu, automatski se zatvaraju vrata, a uređaj javlja policiji da se netko nedolično ponaša.



Da je Singapur najčišći grad na svijetu potvrdila je i ovogodišnja studija američke tvrtke Eagle Dumpster Rental koja se bavi iznajmljivanjem kontejnera za otpad, uklanjanjem i prijevozom otpada za stambene, komercijalne i građevinske projekte.



Analizirali su najpopularnija turistička odredišta diljem svijeta i njihove prakse gospodarenja otpadom, percepciju čistoće javnih mjesta i koliko se stvara otpada po glavi stanovnika. U analizi su koristili brojke iz baze podatka o kvaliteti života Numbeo, baze podataka o gospodarenju otpada Atlas D-Weste, ali i lokalne resurse specifične za svaki grad.



Ispostavilo se da je Singapur uistinu najčišći grad na svijetu, te da proizvodi tek 321 kilogram smeća po glavi stanovnika. Za usporedbu, najprljaviji grad na svijetu u istoj studiji proglašen je Rim – glavni grad Italije proizvede oko 654 kilograma smeća po glavi stanovnika.

