Galerija 0 0 0 0 U proljeće iduće godine Poreč će postati bogatiji za luksuzni Pical Resort 5* vrijedan 200 milijuna eura, a povodom otvorenja Valamar pokreće nagradnu igru u kojoj jedan sretnik u njemu može osvojiti doživotno ljetovanje.

"Glavna nagrada uključuje 120 noćenja za dvije osobe, s mogućnošću korištenja do četiri noćenja godišnje, dovoljno da ljetovanje u Poreču postane tradicija koja traje cijeli život. Prijave za nagradnu igru otvorene su od 19. studenoga, a uz doživotno ljetovanje u Pical Resortu, tu su i druge brojne druge vrijedne nagrade: 5 noćenja u Pical Resortu tijekom 2026. godine, Parenzana Epicurean Journey koji uključuje tri večere za dvoje u restoranima Spinnaker, Harry’s Piccolo Poreč i JAZ by Ana Roš Poreč, Purobeach Poreč Experience te večera za dvoje u poznatom restoranu Harry’s Piccolo Poreč“, objašnjavaju u Valamaru.

Kako sudjelovati?

Za sudjelovanje treba kliknuti na stranicu pical.valamar.com , otvoriti korisnički račun i potvrditi prijavu za nagradnu igru. Nakon što se prijavite i potvrdite prijavu na vašu E-mail adresu će stići kupon s kodom za sudjelovanje u nagradnoj igri. Prijave su otvorene od 19. studenoga, a svi detalji i pravila nagradne igre dostupni su online. Link za preporuku nagradne igre možete proslijediti drugima, a svaki put kad se netko prijavi putem vašeg linka, dobivate dodatni kupon za sudjelovanje u igri. Ukupni broj kupona u nagradnoj igri možete provjeriti u svojem korisničkom računu.

Kako će izgledati Pical Resort?

"Smješten tik uz more, s pogledom na staru jezgru Poreča i UNESCO-om zaštićenu Eufrazijevu baziliku, Pical Resort spaja mediteranski šarm i suvremeni luksuz nove generacije. Resort se sastoji od tri komplementarne cjeline s ukupno 514 soba i suiteva, od all-inclusive obiteljskih apartmana do swim-up soba i V level suiteva. Pical je zamišljen kao otvoreni urbani prostor koji se prirodno povezuje s gradom - šetnice, plaže i rekreacijski sadržaji bit će dostupni građanima tijekom cijele godine. Inspiraciju crpi iz nekadašnje željezničke pruge Parenzana, koja je povezivala Poreč s Trstom, a ideja povezanosti reflektira se u dizajnu, gourmet ponudi i sadržajima", kažu u Valamaru.

Parenzana je uskotračna željeznička pruga koja je povezivala Trst preko niza kolodvora s Porečom kao krajnjim kolodvorom. Od tuda naziv Parenzana odnosno - Porečanka. Bila je u funkciji od 1902. do 1935. godine, a prolazila je kroz Italiju, Sloveniju i Lijepu Našu. Koridor pruge je sačuvan, kao i velik broj pratećih željezničkih objekata, mostova, vijadukata i tunela. Iako je prometovala tek nešto više od trideset godina, malena je željeznica ostavila neizbrisiv trag u cijelome kraju.

Gurmanska ponuda i wellness

"Pical Resort predstavlja iskorak koji pozicionira Poreč kao jednu od ključnih gourmet destinacija Mediterana s ukupno 11 restorana i 10 barova. U središtu ponude ističe se Harry’s Piccolo Poreč, restoran pod vodstvom Mattea Metullia i Davidea De Pre, dvojca iza slavnog restorana s dvije Michelinove zvjezdice u Trstu. Osim njega treba istaknuti već otvoreni Fogo by Bekal koji je već nakon prve odrađene sezone zadobio pohvale struke te dugoočekivani JAZ by Ana Roš u Poreču koji se otvara krajem godine. Obiteljima su na raspolaganju više od 3.000 m² prostora za igru i zabavu, dok ljubitelji wellnessa mogu uživati u prvom ESPA spa centru u Hrvatskoj“, otkriva Valamar.

ESPA je vrhunski spa i skincare brend koji spaja znanost i holistički pristup, a može se naći u luksuznim hotelima diljem svijeta. U Pical Resortu wellness koncept će se prilagoditi istarskoj i mediteranskoj prirodi i kulturi.

Čarolija nadomak Samobora: Pogledajte bijele razglednice zbog kojih vrijedi otići na izlet +5