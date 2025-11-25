Galerija 7 7 7 7 "Više od 300 posjetitelja dulje je od tri sata uživalo je u subotu 22. studenog u rizlinzima 30 vinarija iz većine hrvatskih kontinentalnih vinogorja te susjednih zemalja na drugom festivalu Rizling Raj(n)ski u zagrebačkom hotelu Capital. Sorta koja daje stilski prepoznatljiva, čvrsta bijela vina prekrasnih aroma i dugog okusa, kod svih je izmamljivala smiješak, a mogla su se kušati i druga bijela vina koja su vinari htjeli predstaviti", ponosno je objavio Vinski klub, koji je festival posvećen rizlinzima organizirao drugi put. Zbog većeg broja izlagača nego lani, Rizling Raj(n)ski je ove godine ispunio gotovo cijelo prizemlje hotela, a pred svim se štrandovima čekalo u redu.

"Subotnji je program započeo još u rano poslijepodne masterclassovima: Austrijski rizlinzi s lijepog plavog Dunava te Četiri desetljeća Enjingijevih rizlinga. Krešimir Kožić, kolekcionar vina i strastveni zaljubljenik u ovu veliku sortu, predstavio je šest rizlinga iz različitih vinorodnih regija bliže ili dalje velikoj rijeci, različitih stilova i različitih cijena: od 15-ak eura do poprilično više od 100 za butelju.

Redom su to bili Loimer Riesling 2024. iz regije Kamptal, Nigl Riesling Urgestein 2023. (Kremstal), Weingut FX Pichler Riesling Kellerberg 2023. iz regije Wachau, Wieninger Riesling Rosengartl 2022. iz bečkog vinogorja, Hirsch Riesling Heiligenstein Rotfels 2022. ponovno iz Kamptala te Wolmuth Riesling Edelsuch 2021. iz Južne Štajerske.

Pet rizlinga i još dva vina u kojima rizlinga ima oduševila su na predstavljanju arhive Ivana Enjingija. S dobro poznatom etiketom i posebno Enjigijevom oblikovanom bocom bili su rizlinzi iz berbi 2015., 2012 i 2008., a većina je sudionika ovog masterclassa naučila kakvu su opremu imali Enjingijevi rizlinzi iz prošlog tisućljeća. Klasičnu njemačku! Izduljena uska boca i etiketa sa starinskim fontovima. Iz Enjingijeve vinarije stigli su u Capital rizlinzi iz 1990., 1995., 2008., 2012. i 2015., a dva Venja iz berbi 2015. i 2006. bila su im pojačanje.

Predivan je bio Ivin tridesetogodišnjak, pet godina stariji lijepo ga je pratio, a rizlinzi iz našeg tisućljeća izazivali su sline: 2008. malo je izraženije slatkoće, a polusuhe berbe 2012. i 2015. najlakše je opisati kao svježe i mlade. Venje je, pak, glasovita Enjingijeva mješavina pet bijelih sorata, rizlinga, sivog pinota, traminca, sauvignona i graševine iz vinograda čiji naziv vino nosi. Prva je berba bila 1998. i šest je godina poslije, na prvom Decanterovom ocjenjivanju u Londonu proglašena najboljim bijelim vinom u kategoriji do 15 funta. To vino nije bilo u prodaji, a ima ga i može se kušati u vinariji, kad to vinar dopusti.

Venje 2006. najbolje je hrvatsko vino ikada, prema mišljenju ekipe Vinskoga kluba. Bez obzira na to što mu je 19 godina, u redovitoj je prodaji. I Venje 2015. može se, naravno, kupiti. Drukčijeg je stila, arome i tijelo su nježniji, ali vino se nakon gutljaja dugo osjeća u ustima i još dulje pamti", otkriva Vinski klub, zahvaljujući se vinarima, ekipi iz organizacije i, naravno, vinoljupcima na veselju koje su unijeli u dvije dvorane hotela Capital te najavljuje još bolji Festival sljedeće jeseni. Tko na ovome nije bio, djelić ugođaja može doživjeti na fotografijama s početka galerije.

