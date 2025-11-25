Galerija 2 2 2 2 Znate li tko je domaćin najvećeg božićnog sajma u Europi? Ne, nije riječ o adventu u poznatim austrijskim niti njemačkim destinacija. Naprotiv, nalazi se u Craiovi u jugozapadnoj Rumunjskoj. Nazivaju ga najvećim europskim adventom jer se njegovi blagdanski sadržaji prostiru na više od 280 tisuća četvornih metara – mahom na Trgu Mihai Viteazula, ali i Trga Nacionalnog kazališta te kroz središnju pješačku zonu.



Ove godine božićni sajam u petom najvećem gradu u Rumunjskoj bit će otvoren od 14. studenog 2025. do 4. siječnja 2026. godine, a tema mu je popularni balet Orašar, koji je oživljen kroz različite svjetlosne skulpture, igračke, slatkiše i druge zabavne sadržaje postavljene po središtu grada.

Pogled iz panoramskog kotača je fantastičan (Foto: Shutterstock)

U Craiovi možete vidjeti i najviše leteće saonice Djeda Božićnjaka u istočnoj Europi, voziti se u ogromnom panaramskom kotaču ili pak uživati na otvorenom klizalištu. Ulaz na sajam je besplatan, ali se sve dodatne aktivnosti plaćaju.

Što probati u Craiovi?

U sklopu sajma naići ćete na 90-ak ručno oslikanih kućica, a koji prodaju tradicionalne blagdanske ukrase inspirirane lokalnim običajima, ručno rađene darove te mnoštvo hrane i pića.

Na sajmu možete probati mnoga jela iz istočne Europe (Foto: Shutterstock)

Craiova je multikulturalna gastro destinacija u kojoj se miješaju različiti kulinarski utjecaji iz istočne Europe. Ovdje možete kušati hranu iz Azerbajdžana, Armenije, Gruzije, Grčke, Sjeverne Makedonije, Mađarske, Ukrajine, Turske, Bugarske i Srbije.

Na sajmu treba isprobati rumunjske krafne ili gogosi koje se serviraju tople i posute su šećerom, kao i rumunjsku verziju makovnjače i orahnjače poznate pod imenom cozonac.



Na štandovima ćete pronaći i klasična jela poput pečenih kobasica, zimskih gulaša, te nezaobilazno kuhano vino aromatizirano cimetom, klinčićem i citrusima.



Božićni sajam u Craiovi prošle je godine proglašen drugim najboljim adventom u Europi od strane internetske stranice European Best Destinations, odmah iza onoga u Gdanjsku. Što sve nudi, provjerite u fotogaleriji na početku teksta.

