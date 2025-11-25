Galerija 3 3 3 3 "Advent u Samoboru počinje uz bogat i raznovrstan program za sve generacije. Započinje u petak, 28. studenoga u 19:30 sati paljenjem lampica i otvaranjem klizališta, uz čarobnu predstavu na ledu Čudesna bajka Klizačkog kluba Medo koja će obilježiti početak ovogodišnjih blagdanskih događanja u Samoboru. Večer se nastavlja hitovima Da znaš i Neka ljudi govore, velikim koncertom Vesne Pisarović od 21 sat na Trgu kralja Tomislava", otkrivaju organizatori i dodaju:

"Središnje mjesto najljepše adventske priče u Samoboru ponovno je veliko klizalište s prekrasnim zvjezdanim nebom koje će na dan otvorenja biti besplatno za sve posjetitelje, a svakodnevno će raditi sve do 11. siječnja 2026. od 10 do 22 sata. Očekuje vas pravi zimski ugođaj uz plesne nastupe i glazbeni program koji će otvorenje pretvoriti u nezaboravan doživljaj namijenjen svim uzrastima. Ove godine naglasak je stavljen na sadržaje za najmlađe, pa tako pod kupolom u Dječjem Atriju počinje cjelodnevni program ispunjen predstavama, radionicama i interaktivnim igrama. Maštaonica Bake Mraz, čoko-radionica Slatka kupola, Tvornica musave djece, dječji Festival svjetla, pripovijedanja, kreativne radionice, božićne predstave te popularna Samoborska božićna olimpijada samo je dio bogatog programa. Najmlađi će moći uživati i u vožnji eko vlakićem vilenjaka Zvončeka te brojnim blagdanskim iznenađenjima, ali i sudjelovati u izboru najbolje božićne maske za djecu i ljubimce u sklopu Božićnog fašnika.

Blagdanski duh širit će se i Klanjcem, gdje se održava Minglanje V Klanjcu – prekrasno uređena uličica pretvorena u eno-gastro oazu s mirisima domaćih štrukli, štrudli, fritula, sireva, kobasica i vruće čokolade. Uz lokalne okuse i adventsku atmosferu, posjetitelji će uživati i u koncertima glazbenika koji će nastupati tijekom cijelog prosinca, među kojima su Alen Đuras, Martin Kosovec, Projekt Band, Karizma, Lea Lovrenčić, Silver Lining Jazz Collective i mnogi drugi.

Advent u Samoboru - 3 (Foto: PR)

Na glavnoj pozornici na Trgu kralja Tomislava tijekom cijelog adventa izmjenjivat će se brojni izvođači, DJ programi i koncerti. Od nastupa najpoznatijih hrvatskih glazbenika Vesne Pisarović, Crvene Jabuke i Magazina, mladih glazbenih nada poput Marka Kutlića, Jure Brkljače i Jakova Jozinovića, pa sve do velikih adventskih završnica i dočeka Nove godine. Grad će tako svakodnevno odzvanjati glazbom i blagdanskom veselom atmosferom".

Za sve koji se Novu godinu odluče provesti u Samoboru mogu uživati u podnevnom i večernjem dočeku. Na Staru godinu na dočeku u podne nastupa Ivana Marić, a od 22 sata u Novu godinu će vas uvesti Grupa Locco.

Detaljan program s rasporedom događanja dostupan je na www.samobor.hr.

