Panda&Sons je najbolji bar na svijetu u 2025. godini. Ili je to barem mišljenje internetske stranice Top 500 Bars koja koristi složen algoritam temeljen na tisućama podataka i 20 svjetskih jezika kako bi izračunala koliko je svaki bar zapravo ocijenjen.



Top 500 Bars vjeruje kako se najbolji bar nalazi u Edinburghu u Škotskoj, a koji ima više od 2400 Google recenzija i prosječnu ocjenu od 4,6 zvjezdica.



Najbolji bar na svijetu neobično ime duguje svojem vlasniku Iainu McPhersonu kojeg su u školi nazivali panda. Dodatak – i sinovi zadržao je u čast trgovine mješovitom robom svoga pradjeda McPherson & Sons koju je obitelj zatvorila prije otvaranja bara.

Bar Panda & Sons skriveni je dragulj na adresi 79 Queens Street u Edinburghu. Otvoren je još 2013. godine u prostoru koji izvana izgleda poput staromodne brijačnice. Ima tipičan škotski izgled, a posvećen je prijateljskoj usluzi u intimnom i ugodnom okruženju.



Njegova ponuda koktela, pak, vrlo je neobična – kako izgledom, a tako i sastojcima.



Tikki Takeaway je, primjerice, njihov koktel na bazi ruma poslužen u kineskoj kutiji za dostavu hrane za van – uz rezance od krastavaca, sok od limete i s gaziranim pićem od gorkog limuna.

Coconut Diaquiri se, pak, radi posebnom McPhersonovom tehnikom switchinga, odnosno zamjene udjela vode u žestokom piću s nekom drugom tekućinom bez prekomjernog razrjeđivanja te s ciljem dodavanja nove dubine okusa i teksture.



U ovom slučaju voda u rumu se mijenja s kokosovim mlijekom te miješa s limetom i mliječnim punčem kako bi se dobio pikantan i vrlo pitak koktel.

Panda & Sons nudi i Birdcage – koktel od viskija poslužen u staklenom zvonu ispunjenom dimom od cimeta i klinčića.

Iaina McPhersona nazivaju barskim inovatorom i čarobnjakom s alkoholnim pićima jer je razvio napredne tehnike zamrzavanja sastojaka poput switchinga i sous pressiona, a u svojem radu koristi i liofilizaciju kako bi izvukao najbolji mogući okus iz namirnica s kojima radi.



Ne čudi stoga što njegovi kokteli privlače mnogo pažnje, niti što je Top 500 Bars proglasio njegov Panda & Sons najboljim barom na svijetu u 2025. godini.

