Kuhinja IN magazina miriše na neodoljiva jela popularne blogerice Sandre Rončević, čija je kulinarska vještina već dobro poznata pratiteljima njezina bloga O slanom & slatkom: o svemu.

Maherica u pripremi prefinih jela osim izvrsnih recepata uvijek u rukavu ima kakav praktični trik, savjet ili zanimljivu priču o specijalitetima. Kreativna kuharica nedavno se pridružila dobro uigranom dvojcu rubrike IN magazina Kuhanje je IN , Anti Udovičiću i Sanji Doležal.

I dok gladno iščekujemo nove gastronomske tajne i ideje za slasna jela, možete isprobati Sandrine recepte za marinirane šampinjone , izvrstan zalogaj na vrućem kruhu ili kao dodatak hladnoj plati, a bacite oko i na cobbler od jagoda i rabarbare . Ako vam od gulaša srce brže zakuca, kliknite i na stifado, grčki gulaš kojem ne nedostaje slasti ni mirisnih začina.

Uz kulinarski blog kojemu je izrazito posvećena, Sandra se bavi i stiliziranjem hrane, fotografira, predaje u Kuhaoni, gdje vodi najrazličitije kulinarske radionice. U svemu što radi Sandra uvijek ističe važnost korištenja lokalnih, autohtonih namirnica uz promociju malih lokalnih proizvođača.

''Budući da kao gastroblogerica više volim biti iza kamere, iskreno priznajem da mi je priključenje Sanji i Anti u rubrici Kuhanje je IN totalni izlazak iz zone komfora na koji se još uvijek privikavam. Ekipa koja zajednički sa mnom stvara sadržaj je sjajna, a atmosfera na snimanjima odlična i zabavna i to mi zasigurno pomaže da se do kraja opustim i radim ono što najviše volim, a to je kuhanje i pričanje priča o iću i piću'' izjavila je Sandra i dodala: ''Jako mi je drago što sam se priključila timu IN magazina i što imam priliku s gledateljima podijeliti svoje priče i recepte i kroz njih im na tanjure donijeti neke nove okuse, mirise i boje.''

IN magazin možete prati na programu Nove TV u 17:30 od ponedjeljka do petka.

