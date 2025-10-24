Galerija 0 0 0 0 Na prvom Pijatu na Pijaci osladili su se brojni posjetitelji, a na idućem Pijatu na Pijaci, koji se održava u subotu, 25. listopada 2025., očekuju vas nova gastronomska iznenađenja.

Ovoga puta donosimo okus mora na pijacu. Riba i riblji specijaliteti predstavit će bogatstvo okusa i tradicije naše obale i mora – u prepoznatljivom, vedrom stilu Pijata na Pijaci.

Uz bogatu ponudu jela, pripremili smo i novu kreativnu radionicu za odrasle – oslikavanje drvenih daski za kuhanje, kao posebnu uspomenu i suvenir koji će vas svaki put, kada kuhate u svojoj kuhinji, podsjetiti na energiju i pozitivu Pijata na Pijaci.

Pozivamo sve Zadranke i Zadrane, ali i naše drage posjetitelje, da nam se ponovno pridruže i da zajedno uživamo u dobroj hrani, glazbi i druženju te nastavimo stvarati nove uspomene.

U slučaju lošeg vremena, manifestacija će biti odgođena, a o novom terminu javnost će biti pravovremeno obaviještena putem službenih društvenih mreža.

Vidimo se ponovo 25.10., 8.11., 15.11. i 22.11.2025. – na novom i još ukusnijem „Pijatu na Pijaci“!

