Valbandon će i ove godine mirisati na čripnju – 23. kolovoza 2025. na valbandonskoj plaži održava se nezaobilazna gastronomska manifestacija Valbandon Open ispod čripnje, jedinstveni spoj tradicije, druženja i zabave. Program počinje u 19 sati, a posjetitelje očekuje večer za pamćenje.

Prekrivena žarom, čripnja (peka) u sebi skriva raznolike sastojke – od janjca i pulića, preko gljiva i hobotnice, do ribe i rakova. Upravo se u Valbandonu svake godine pod čripnjom otkriva čitav jelovnik iskustva i strasti prema tradiciji.

Biti proglašen majstorom čripnje priznanje je istinskog kulinarskog umijeća – i razlog zašto se na ovo natjecanje uvijek prijavljuje sve više obiteljskih, amaterskih i prijateljskih ekipa, domaćih i međunarodnih.

Valbandon čripnja - 1 (Foto: PR)

Posebna atrakcija bit će mega riblja čripnja koju priprema Beach bar Pineta, a gurmansku ponudu obogatit će degustacije istarskih proizvoda, natjecanje u rezanju pršuta i maštovita izložba Lubenica art – rezbarenih lubenica.

Ljubitelji kulinarstva moći će uživati u Slow Food radionicama koje će voditi chefovi: David Skoko, Sanel Berbić i Patrik Prnjak, uvodeći posjetitelje u svijet moderne interpretacije tradicije.

Za odličnu atmosferu pobrinut će se Tu i tamo band i Škico acoustic band, a veliko finale slijedi u 21i 30 kada će biti proglašeni pobjednici natjecanja.

