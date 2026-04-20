Objavljen je cjelokupni program za ovogodišnji Greencajt festival, a među istaknutim imenima je i Simon Reeve, jedan od najpoznatijih BBC-jevih putopisaca današnjice, koji će upravo na Greencajtu zaključiti svoju globalnu turneju „To the Ends of the Earth“.

Nakon više od 100 rasprodanih nastupa diljem svijeta, završnica turneje stiže u Zagreb, donoseći jedinstvenu priliku da iz prve ruke doživite priče iz najudaljenijih krajolika i stvarnosti koje rijetko dolaze u fokus javnosti.

Reeve je kroz svoju karijeru proputovao džungle, pustinje i ratne zone, svjedočeći ekstremima koji oblikuju današnji svijet. Njegove priče otvaraju pitanja o ljudima, okolišu i promjenama koje sve snažnije utječu na našu svakodnevicu.

Greencajt festival održat će se od 1. do 3. lipnja u prostoru HNK2. Povodom Dana planeta Zemlje, iskoristite posebnu pogodnost koja vrijedi do kraja tjedna - za jednu kupljenu drugu ulaznicu dobivate gratis!

