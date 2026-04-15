Galerija 2 2 2 2 Greencajt festival platforma je za razmjenu ideja, stručnih znanja i primjera dobre prakse, pri čemu je održivost ključni element poslovne strategije i dugoročne konkurentnosti.

Ove godine ugostit će 70 govornika koji donose međunarodne uvide i konkretna rješenja na temu održivosti, ekonomije i inovacija.

Festival polazi od ideje da su dugoročno održiva samo ona rješenja koja istovremeno stvaraju ekonomsku vrijednost, smanjuju pritisak na okoliš i doprinose kvaliteti života.

Ove godine na Grencajt, između ostalih, dolaze Juan Verde, savjetnik trojice predsjednika SAD-a za globalnu konkurentnost i investicije, Marga Hoek, osnivačica Business for Good, Gladys H. Morales, globalna voditeljica inovacija, UN-ova fonda za poljoprivredu (IFAD) te u kao povratnik Ben Fogle, nagrađivani novinar i autor.

Na Greencajt dolazi i dr. Lollie Mancey, AI i inovacijska strateginja te jedna od najzanimljivijih europoskih glasova na sjecištu tehnologije i čovječnosti.

Kao programska direktorica Innovation Academyja na University Collage Dublin i suradnica organizacija poput NASA-e i Mastercarda, pomaže liderima razvijati humanocentrične strategije za AI eru.

U predavanju „Upoznaj Anyu: AI metahuman s karakterom…“ kroz live razgovor s AI companionom Anyom otvara pitanje koje više nije znanstvena fantastika: može li tehnologija razumjeti emocije i postati dio naših svakodnevnih odnosa?

Mancey donosi perspektivu u kojoj AI nije problem, već dio rješenja. Tehnologija koja je osmišljena s pažnjom, etikom i jasnom svrhom može podržati donošenje odluka, odgovornije liderstvo i dugoročno održiviji razvoj.

Greencajt festival održat će se od 1. do 3. lipnja u prostoru HNK2. Early bird ulaznice dostupne su do kraja ovog tjedna.

