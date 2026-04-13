Galerija 5 5 5 5 Kaskaderstvo nije potraga za adrenalinom. To je precizna disciplina, upravljanje rizikom i umjetnost stvaranja filmske čarolije. Upravo takav svijet stiže na Festival kaskaderstva, koji će se 17. i 18. travnja održati u Karlovcu i Novigradu na Dobri.

Iza svake borbe, pada ili eksplozije stoji vrhunska priprema. Iako ih se često doživljava kao ovisnike o adrenalinu, kaskaderi su prije svega profesionalci kojima je kontrola ključ svega.

„Granica se povlači tamo gdje prestaje kontrola“, poručuje kaskader i suorganizator Željko Matovina. U trenucima skokova ili vatrenih scena nema panike, samo potpuni fokus. Pokret, tempo i sigurnost unaprijed su razrađeni, a izvedba počiva na disciplini i povjerenju u tim. U doba CGI-ja i digitalnih efekata, kaskaderi ostaju temelj akcije.

Pegaz - “Oscar” za nevidljive heroje

Nagrada koju u filmskoj industriji nije moguće kupiti dolazi isključivo od kolega iz struke i upravo zato ima težinu kakvu ni jedan drugi kipić ne može dati. Zove se Pegaz i simbolizira hrabrost, znanje i poštovanje prema radu koji je publici često nevidljiv. U Karlovcu ćemo biti svjedoci njezine dodjele.

Program festivala: što nas očekuje?

Ovogodišnji program donosi akciju s filmskog platna pred publiku u Karlovcu i Novigradu na Dobri.

Petak, 17. travnja, Karlovac

Otvorenje donosi neobičan susret iz druge galaksije i to ni manje ni više nego Jedi Mastera i borbu svjetlosnim sabljama koja će obilježiti početak festivala.

Na pozornici se će se izmjenjivati najiskusniji međunarodni i hrvatski kaskaderi, koji će snage odmjeriti i s malenim kaskaderima u dinamičnim točkama inspiriranima poznatim bajkama ali i globalnom pop senzacijom. Swiftomanija susreće akciju i svjetlosne sablje pa nastaje show koji izgleda kao scena iz filma ali se odvija uživo, pred publikom.

Poseban gost festivala je i kaskader kojeg smo gledali u filmovima poput Utočišta, Greenland 2: Migracija, franšize 28 godina kasnije te Umri drugi dan.

Novost ovogodišnjeg izdanja festivala su simulatori kaskaderske vožnje. Ne propustite priliku iskusiti kako izgleda luda kaskaderska vožnja.

Posjetitelji će moći testirati reflekse, okušati se u zahtjevnim situacijama, a možda i odmjeriti snage s profesionalcima. Jedinstvena je ovo prilika da na trenutak uđete u svijet koji inače gledate samo na filmu.

Festival donosi i edukacije za struku. Kaskaderi uče glumu, glumci ulaze u svijet akcije, a svi zajedno prolaze kroz osnove scenskih borbi i rukovanja oružjem za potrebe filma.

Subota, 18. travnja – Novigrad na Dobri | Karlovac

Drugi dan festivala prijepodne program seli u predivnu kulisu dvorca Stari grad Novigrad na Dobri. Posjetitelje tamo očekuje kaskaderski show u stilu avanturističkih hitova uz srednjovjekovne potjere, borbe i scene koje podsjećaju na svijet Assassin’s Creeda. Uz atraktivne mačevalačke prikaze najmlađe očekuju i dodatni sadržaji.

Poslijepodne se program vraća u Karlovac, gdje će festival imati i svoj najemotivniji trenutak.

„Poseban trenutak bit će dodjela nagrade za životno djelo najiskusnijem hrvatskom kaskaderu Ivi Krištofu. Tim povodom bit će upriličena besplatna projekcija legendarnog filma Gladijator, u kojem je Krištof odigrao značajnu ulogu“, ističe ravnatelj Kina Edison Ivan Gojmerac.

Vidimo se u Karlovcu i Novigradu na Dobri na vikendu prepunom akcije, a više detalja o programu saznajte na web stranici Festivala kaskaderstva.

