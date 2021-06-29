Galerija 4 4 4 4 Konoba Jadruhi nedaleko od Vižinade jedna je od ambasadorica istarske gastronomije. Pritom nije riječ samo o hrani nego i ambijentu te srdačnim domaćinima čiji iskreni osmjesi dobrodošlice najbolje otkrivaju kako žive kroz ono što rade.

Moglo bi se reći da im je posao zapravo hobi, u koji ulažu sve što imaju. I oni koji su dobro upoznati sa nezaobilaznim stanicama na istarskoj karti lijepih doživljaja, kao i oni drugi, koji zalutaju u Jadruhe bilo od Poreča ili Motovuna, slažu se da obiteljsku konobu vrijedi staviti na popis mjesta kojima će se vraćati.

Obitelj Šimonović obiteljske recepte za domaću paštu, maneštre, čudesa od mesa, kao i fritule i kroštule čuva godinama te ih marljivo predstavlja na tanjurima, kao nasljeđe neraskidivo od terroira.

U Jadruhima sami mijese i peku kruh koji se nađe u košaricama pred gostima, pripremaju paštu, suše pršut, kobasice i pancetu, rade maslinovo ulje i vino. Gotovo je teško povjerovati što sve stoji iza jednog zalogaja. U toj je obiteljskoj konobi zapravo najveći problem odlučiti što jesti. Možda krenuti s istarskim pršutom koji proizvode dugi niz godina, pa nastaviti s istarskom maneštrom s bobićima. Ili pak uz pršut, na plati kušati i pancetu, ombolo, kobasice…

Već dugi niz godina Šimonovići se bave proizvodnjom istarskih kobasica, a na međunarodnom sajmu u Svetom Petru u Šumi tri godine zaredom proglašeni su šampionima. Bez priznanja nije ostala ni njihova istarska kosnica.

U svakom slučaju, pazite samo da se ne najedete prije no što biste htjeli jer ruka sama krene na repete. Ne treba propustiti ni domaću paštu: ravioli punjeni sirom, njoki s boškarinom ili pak pljukanci sa šugom od kobasica za svaku su preporuku. Carpaccio, ti delikatni listići slasti u Jadruhima se poslužuju u morskoj priči – onoj od tune, kao i mesnoj, od boškarina, s crnim tartufima. Sporo kuhani kozlić i palenta koja fino pokupi mesne užitke s kojim gutljajem vina između, također lako izmami obećanje za povratkom – kao i otkopčavanje gumba ili remena na hlačama, onako ispod stola, da nitko ne vidi.

Fritule, bombice pune okusa zaslužuju posebno poglavlje. Mirisne, meke, ali konkretne – jedu se poput čipsa. Nemoguće je pojesti samo jednu. Ako ipak uspijete, svaka vam čast na samokontroli. Otme li se i koja čašica domaćeg vina ili rakije previše, dobro je znati da u Jadruhima možete i prespavati pa tko ima kapaciteta, sutradan i sve ponoviti!