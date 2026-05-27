Galerija 11 11 11 11 U subotu, 6. lipnja 2026., s početkom u 15:00 sati, zagrebačka Slavonska avenija postat će središte regionalne pivske scene. U organizaciji udruge Pivari Grada Zagreba, PriMarius craft pivovara ugostit će 13. Hrvatsko Homebrew Prvenstvo , najveći i najvažniji događaj kućnog pivarstva u regiji.

Zagrebačka i šira pivska zajednica s nestrpljenjem iščekuje ovaj dan, jer gotovo da nema kućnog pivara, pivskog suca, ljubitelja piva ili pivopije koji se ne sjeća legendarnih homebrew prvenstava koja su počela u genijalnom Magic Beer Roomu, a tradicija se nastavila s jednakim uspjehom u Zmajskoj pivovari, a ove godine prvenstvo se seli na novou lokaciju, kod PriMariusa.

Ulaznice su već u prodaji putem sustava Entrio po cijeni od 25 eura, dok će na dan festivala koštati 30 eura. Ulaznica uključuje degustacijsku čašu i festivalsku narukvicu koja omogućava neograničenu konzumaciju više od 80 različitih piva iz kućne radinosti te oko 20 vrsta craft piva. To je jedinstvena prilika da na istom mjestu usporedite maštovite kreacije kućnih entuzijasta s ponudom etabliranih domaćih craft pivovara.

Kako se ne bi ostalo samo na tekućim delicijama, za bogatu gastro ponudu pobrinut će se Pivnica Mlinarica (hrana nije uključena u cijenu ulaznice), dok će se za vrhunsku "žesticu" i craft pelinkovac pobrinuti destilerija Legacy.

Tijekom cijelog dana posjetitelje očekuje bogat festivalski program:

Pivski kviz by Šankatak

Glazbeni program uz akustični duo Ivan & Emil i DJ Franky

Društvene igre

Natjecanje u ispijanju piva

Izbor najbolje brade

Promocija novoformirane alter-pop grupe The MOB

Središnji trenutak festivala svakako je dodjela nagrada najboljim kućnim pivarima. Stručni sudački paneli, vođeni prema BJCP 2021 pravilima, svoj su zahtjevan posao ocjenjivanja odradili u tjednima uoči festivala, a konkurencija je ove godine bila žešća nego ikad. Zaprimljeno je preko 300 uzoraka piva iz cijele regije!

Veliko finale dana donosi proglašenje pobjednika po kategorijama te uručivanje titule Best of Show (BOS) za najbolje pivo festivala. No, ove godine dodjeljuje se još jedna vrijedna titula, Championship Brewer. Riječ je o tituli za sveukupno najboljeg pivara natjecanja, koja odlazi u ruke onome tko osvoji najviše medalja i bodova kroz sve kategorije.

