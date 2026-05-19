Postoje vikendi nakon kojih vam treba još jedan vikend da se pošteno odmorite. A postoje i oni zbog kojih ozbiljno razmišljate kako ostati na otoku i javiti svima da se “ne vraćate dok ne zahladi”.

Upravo takav potencijal ima Vintage Sports Weekend koji se od 29. do 31. svibnja održava u hotelu Bellevue na Lošinju.

Vintage elegancija na Lošinju: Vikend uz tenis, koktele i atmosferu zlatnog doba putovanja (Foto: Lošinj Hotels & Villas)

Lako ga je zamisliti. Tenis u bijelim outfitima, kokteli uz zalazak sunca, lagana glazba u pozadini, miris borova i more koje izgleda kao da je netko pojačao filtere uživo. Dodajte tome wellness, dobru hranu i atmosferu zbog koje odjednom poželite kupiti lanenu košulju i govoriti ljudima da ste “na Lošinju već nekoliko dana”.

Vintage Sports Weekend nije klasičan sportski vikend gdje se svi natječu, znoje i broje kalorije. Ovdje je sport više dio životnog stila. Igra se tenis, organiziraju šahovski turniri, druži se uz more, nazdravlja zalascima sunca i uživa u svakom dijelu dana bez žurbe.

Ukratko, sve izgleda kao scena iz nekog starog mediteranskog filma u kojem su svi preplanuli, opušteni i uhvaćeni u onom laganom, bezvremenskom ritmu ljeta, s koktelom u ruci.

Poseban šarm cijeloj priči daje taj retro štih elegantnih putovanja iz nekih drugih vremena. Onaj osjećaj kada je odlazak na vikend značio da ćete stvarno odmoriti, dobro jesti i provesti dane vani.

I baš tu Bellevue pogađa ono što danas svi tražimo. Odmor koji nije samo “spavanje u hotelu”, nego iskustvo. Jutarnja kava uz more, popodnevni tenis, masaža nakon sunca, večera koja traje dugo i večeri uz glazbu kada nitko zapravo ne gleda na sat.

Hotel Bellevue (Foto: Lošinj Hotels & Villas)

Tijekom tri dana očekuju vas teniski i šahovski turniri, zabave na plaži, glazba uživo, kokteli i niz malih trenutaka zbog kojih pripreme za ljeto odmah izgledaju bolje. Vintage Sports Weekend donosi savršen spoj proljetne energije, dobrog raspoloženja i nezaboravnih trenutaka uz more.

Nije važno dolazite li zbog sporta, druženja ili samo zato što vam treba nekoliko dana mediteranskog resetiranja, Lošinj će se pobrinuti za ostalo.

A budimo realni, teško je pronaći bolji plan za kraj svibnja od vikenda na otoku gdje je jedina ozbiljna odluka dana: još jedan koktel ili ipak još jedno kupanje. Ni sami nismo sigurni što bismo odabrali. Pa biramo - oboje.