Galerija 2 2 2 2 Zahvaljujući INmusic festivalu, Zagreb se ovog ljeta sve snažnije pozicionira među atraktivne europske festivalske i produžene city-break destinacije. Ugledni međunarodni mediji među glavnim razlozima za posjet hrvatskoj metropoli izdvajaju upravo INmusic festival u godini kada festival obilježava 20 godina postojanja. Cijenjeni britanski The Independent i američki USA Today objavili su preporuke koje INmusic i Zagreb predstavljaju međunarodnoj publici kao jedno od najzanimljivijih ljetnih iskustava u Europi.

Britanski The Independent u svom vodiču za ljetne aktivnosti u Europi preporučuje svojim čitateljima samo jedan glazbeni festival i to INmusic festival s laskavim naslovom 'Najboljeg hrvatskog glazbenog festivala' (“Catch Croatia’s best live music festival”). The Independent ističe dvadeset godina postojanja INmusic festivala, opisuje ga kao 'najveći hrvatski glazbeni događaj na otvorenom' te naglašava festivalsku atmosferu uz jezero Jarun, kampiranje na festivalskoj lokaciji te spoj svjetskih headlinera i opuštenog boutique festivalskog iskustva. Time još jedan ugledan svjetski mediji ističe destinacijsku prednost INmusic festivala kao jedinog međunarodno relevantnog događaja u Zagrebu koji se održava van centra grada.

Američki USA Today u velikom ljetnom vodiču kroz Hrvatsku (“The Ultimate Croatian Summer 2026 Itinerary of ‘Must-Do’ Experiences”) posebno izdvaja INmusic festival kao jedno od ključnih iskustava ljeta koje se ne propušta. U članku navode kako 'dolazak u Zagreb u lipnju znači samo jedno – vidjeti najbolje ljetno događanje, INmusic festival' (“Reaching Zagreb in June means one thing - See the Show of the Summer at INmusic Festival“) te ističu da je festival tijekom dva desetljeća zaslužio svoje mjesto u europskom festivalskom kalendaru iz godine u godinu. Posebno se naglašava jedinstvena lokacija festivala na jarunskim otocima, pozornice uz jezero i panorama Zagreba koja festival čini jednim od vizualno i iskustveno najposebnijih glazbenih događaja u regiji. Odlična je to promocija Zagreba na zahtjevnom, ali i destinacijski ciljanom američkom tržištu.

Objave u međunarodnim medijima dodatno potvrđuju značaj INmusic festivala za turističku privlačnost Zagreba jer pokazuju da međunarodno prepoznat festival kao što je INmusic nije samo programski sadržaj u gradu, nego i relevantan način na koji se grad komunicira i doživljava. To je dodatna vrijednost INmusica za Zagreb kao destinaciju jer prema stručnom mišljenju urbane destinacije ne konkuriraju samo cijenom ili osnovnom infrastrukturom nego i vidljivošću, prepoznatljivošću, simboličkom privlačnošću i percepcijom kulturne vitalnosti.

“Posebno nas veseli što međunarodni mediji prepoznaju Zagreb kao grad vrhunskog glazbenog događaja i jedinstvenog festivalskog iskustva. INmusic je tijekom godina postao važan dio identiteta Zagreba u europskom festivalskom prostoru”, poručuju organizatori festivala.

Ovogodišnje izdanje INmusic festivala dodatno je značajno jer festival obilježava 20 godina od prvog održavanja. Tijekom dva desetljeća INmusic je izrastao iz regionalnog glazbenog događaja u međunarodno priznati festival koji redovito dovodi neka od najvećih svjetskih imena alternativne i rock scene.

INmusic festival #18 održat će se od 22. do 24. lipnja 2026. na zagrebačkom Jarunu, a ovogodišnji lineup predvode Gorillaz, Jack White, Kings of Leon, IDLES, Manic Street Preachers, The Flaming Lips i brojni drugi izvođači.

Trodnevne festivalske ulaznice dostupne su putem službenog INmusic webshopa po cijeni od 149 EUR (+ troškovi transakcije), dok je ograničen broj jednodnevnih ulaznica dostupan po cijeni od 99 EUR (+ troškovi transakcije). U prodaji su i sedmodnevne kamperske ulaznice po cijeni od 59 EUR (+ troškovi transakcije), važeće isključivo uz trodnevnu festivalsku ulaznicu.

