Mirno ribarsko mjestašce Varenna na jezeru Como muku muči s golišavim turistima koji lutaju ulicama u kupaćim kostimima ili bez majica, pa su tome na kraj odlučili stati na najučinkovitiji mogući način – novčanim kaznama. Oni koji se prošetaju gradićem koji broji tek oko 650 stanovnika u nedoličnom izdanju bit će prisiljeni platiti kazne i do 200 eura. Osim toga, turističke grupe ograničene su na najviše 25 ljudi i ne smiju stvarati gužve na gradskim ulicama, a vodičima je zabranjeno korištenje razglasa.

"Na plaži svatko može raditi što želi, ali kada šetate mjestom, ulazite u trgovine, restorane, crkve ili boravite na trgu, morate biti primjereno odjeveni", rekao je jedan vlasnik trgovine za Mediasetov TGCom24.

"Varenna je prekrasno mjesto i ponosni smo što svake godine ugostimo stotine tisuća posjetitelja iz cijelog svijeta", rekao je gradonačelnik Mauro Manzoni i naglasio da kvaliteta života stanovnika ne smije biti žrtvovana na oltaru masovnog turizma. Nova pravila na snazi su tek nekoliko dana, a čini se da su ih stanovnici Varenne uvelike prihvatili, posebno ona koja se odnose na odijevanje.

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