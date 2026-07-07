Galerija 6 6 6 6 Planinari, izletnici i ljubitelji prirode vjerojatno su se već susreli s web aplikacijom Sigurne staze, a velika i vrlo praktična novina je to što je odnedavno dostupna i mobilna aplikacija. Aplikacija Sigurne staze interaktivan je zemljovid Republike Hrvatske koji olakšava planiranje izleta, ali i povećava sigurnost boravka u prirodi.

Aplikaciju je, pod pokroviteljstvom Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske, razvila Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) u suradnji s Hrvatskim planinarskim savezom (HPS). Riječ je o mobilnoj verziji projekta SigurneStaze.hr koja objedinjuje podatke iz Registra planinarskih putova i obilaznica HPS-a te podatke koje HGSS godinama prikuplja na terenu.

Aplikacija sadrži sve registrirane planinarske putove i druge sigurne staze u Hrvatskoj, a korisnicima omogućuje pregled planinarskih staza, vrhova, penjališta, planinarskih domova, kuća, skloništa, izvora i drugih važnih lokacija. Za odabranu ili isplaniranu rutu dostupni su podaci poput duljine staze, visinske razlike i procijenjenog vremena potrebnog za obilazak.

Jedna od najvećih prednosti aplikacije jest to što se ona može koristiti i u područjima bez mobilnog signala. Korisnici mogu unaprijed HGSS OpenStreetMap kartografsku podlogu i koristiti aplikaciju u offline načinu rada, čime je zajamčena pouzdana navigacija i kada internetska veza nije dostupna.

Cilj projekta nije samo olakšati snalaženje u prirodi, već prije svega povećati sigurnost planinara i izletnika. Naime, aplikacija omogućuje realnu procjenu zahtjevnosti izleta jer korisnicima prikazuje ključne informacije o ruti, dostupnosti planinarskih objekata i izvora vode te olakšava planiranje. U slučaju nesreće prikazuje korisniku njegovu lokaciju, što spašavateljima može značajno skratiti vrijeme potrage i omogućiti bržu intervenciju.

Razvoj aplikacije nastavak je HGSS-ovog projekta Kartografija, kroz koji je tijekom godina mapirano više od 70 područja Hrvatske. Svrha projekta Sigurne staze je promicanje aktivnog turizma, osobito u ruralnim i teško pristupačnim područjima, uz istodobno povećanje sigurnosti i kvalitetnije informiranje korisnika.

Projekt koristi podatke više institucija i organizacija, među kojima su Hrvatski planinarski savez, Hrvatska gorska služba spašavanja, Državna geodetska uprava, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Hrvatski centar za razminiranje, OpenStreetMap, Udruga Long Distance Trail Hrvatska te OpenWeather.

Mobilna aplikacija Sigurne staze dostupna je besplatno za Android i iOS uređaje putem Google Playa i App Storea, dok su dodatne informacije o projektu dostupne na službenoj stranici SigurneStaze.hr.

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