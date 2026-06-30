Galerija 11 11 11 11 Na Trgu Josipa Jurja Strossmayera od 29. lipnja do 5. srpnja okusima možete otputovati do Kine, Južne Koreje, Tajlanda, Italije, SAD-a, Meksika i Libanona. Fuliranje Summer Oasis donosi finu hranu i pića vještih chefova i barmena u devet kućica. Nađete li se ondje u večernjim satima, možete i zaplesati uz techno, retro, dance ili funky. U Institutu za burgere chef Mate Janković potpisuje Pesto Smash, burger u kojem se domaća junetina, cheddar, svježa majoneza od češnjaka, namaz od sira i bosiljak, tostirane bučine sjemenke, rikola i cherry rajčice spajaju u slasni zalogaj.

Put u Latinsku Ameriku vodi kroz delicije na Tres Tacos by Mario Mihelj. U ponudi su tacosi s kozicama, s piletinom i novitet – pulled pork. U svakoj kombinaciji meso, salsa, svježi začini i hrskavi elementi slažu se kao tetris. Street Food by Tom Gretić prvi put nastupa na Fuliranju i u ponudi ima jela koja odvode na nekoliko kontinenata: od izdašnog libanonskog kebaba preko sočne korejske oven fried piletine u mini burger pecivu do pikantnog Thai Phanaeng curryja s gustom, kremastom teksturom i aromatičnim okusima.

Fuliranje Summer Oasis - 11 (Foto: Domagoj Bunić)

Jellyfish in Space donosi spoj Azije i Latinske Amerike: Sushi Taquitos s tunom. Paniranom rižinom taquitosu kremozni, ali osvježavajući tuna tartar daje lijepi kontrast. U ponudi su i tacosi s kimchijem i pulled porkom, bao bunsi s trganom puretinom, svinjetinom i surimi račićima.

Pitate li se Gdje je Jura? pronaći ćete ga kroz okuse New Yorka - banana puding sa sladoledom njegov je novi hit. U Italiju vodi Enes Hrnjić sa svojim izvrsnim Omertà pizzama. Kušati možete Bellu Mortadellu i Culatello Code, spoj culatella, "kralja salama" od najmekšeg dijela svinjskog buta. Tu su i burrata, džem od smokve i tostirani lješnjak. Omertà pizze imaju lagano, dugo fermentirano tijesto koje je prozračno, ali istovremeno dovoljno čvrsto da nosi slojevite nadjeve.

Papoy Munch and Brunch prvi je put na Fuliranju i predstavlja se palačinkama - donosi dvije slane i tri slatke verzije. Tko želi može složiti i svoju omiljenu kombinaciju pa guštati uz osvježavajuće mocktailove.

Fuliranje Summer Oasis - 9 (Foto: Domagoj Bunić)

Ljetni kokteli i party program

Tekući dio ljetnog Fuliranja jednako je ozbiljan. Koktel-kartu Mojito Central Bara za ljetno Fuliranje osmislio je Filip Lipnik, a već prvog dana kao hit se izdvojio koktel s lubenicom, savršeno prilagođen visokim temperaturama. Ginglebells donose svoje klasike i autorske kombinacije, a kao jedan od favorita preporučuju Berry Mojito, koktel koji vrlo jednostavno spaja svježinu bobičastog voća i poznatu mojito bazu.

Svake večeri trg se pretvara u party zonu na otvorenom, s DJ setovima, konceptima poput Nightlife Sunsets Warm-upa, retro večerima Kazete, Butterfly Jam partyjem te gostovanjima 7Seconds i Gediusa. Program je složen tako da nakon dobrog zalogaja prirodno ostanete još malo – zaplešete, odigrate kviz ili se jednostavno zavalite u ležaljku na travi i uživate pod zvijezdama.

Fuliranje Summer Oasis - 10 (Foto: Domagoj Bunić)

Osobna karta festivala

Lokacija: Trg Josipa Jurja Strossmayera, Zagreb

Trajanje: 29. lipnja do 5. srpnja 2026.

Radno vrijeme: radnim danom 12:00 – 24:00, vikendom 11:00 – 24:00

Ulaz: besplatan

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