Posljednjih godina sve više ljudi otkriva da najljepši vikendi nisu nužno oni koje planiramo mjesecima unaprijed. Ponekad je dovoljno sjesti u automobil, voziti se nekoliko sati i završiti na mjestu gdje se dani odvijaju sporije, a vrijeme više nije nešto što stalno provjeravamo na mobitelu.

Slavonija je upravo takva.

Mnogi je i dalje zamišljaju kao nepreglednu ravnicu, no dovoljno je skrenuti prema Požeškoj kotlini da shvatite koliko je ta slika nepotpuna. Brežuljci obrasli vinogradima, šume Parka prirode Papuk, mirne ceste koje vijugaju između sela i pogled koji se pruža na Zlatnu dolinu otkrivaju sasvim drugo lice kontinentalne Hrvatske.

Ovo nije kraj koji pokušava impresionirati spektaklom. Njegova je ljepota tiha. U jutarnjoj kavi na terasi, u razgovoru koji traje dulje nego što ste planirali, u čaši vina iz obližnjih vinograda i u osjećaju da nigdje ne morate žuriti.

Takav kraj najbolje je upoznati vlastitim tempom. Upravo zato električni bicikli postaju jedan od najljepših načina za istraživanje ovog dijela Slavonije. Omogućuju da bez napora obiđete slikovite vinske ceste, zastanete na vidikovcima, otkrijete skrivene kutke Zlatne doline ili jednostavno skrenete putem koji vam se učini zanimljivim. Nema rasporeda, nema gužve, nema žurbe. Samo putovanje koje postaje jednako lijepo kao i odredište.

No Slavonija se ne otkriva samo pogledom. Ovdje se putuje i okusima.

Domaća kuhinja, lokalni proizvodi, vrhunska vina i stolovi za kojima se ostaje dulje nego što je bilo planirano dio su kulture ovog kraja. Ovdje obrok nije samo pauza između aktivnosti, nego vrijeme za druženje, razgovor i uživanje. Upravo zato mnogi kažu da je slavonsko gostoprimstvo nešto što se ne može opisati – može se samo doživjeti.

PR (Foto: PR)

Jedno od mjesta iz kojeg je ovu Slavoniju najljepše istraživati svakako je Zlatni Lug, smješten svega nekoliko minuta od Požege. Okružen prirodom, ovaj hotel predstavlja izvrsnu polazišnu točku za izlete na Papuk, obilazak vinskih cesta i aktivan vikend na električnim biciklima. Nakon dana provedenog u istraživanju, goste dočekuju domaća gastronomija, mirno okruženje i atmosfera zbog koje se dan lako produži uz večeru na terasi ili čašu vina.

PR (Foto: PR)

Zlatni Lug nudi posebne promotivne pakete za boravak tijekom ljeta. Ponuda uključuje popust 20 % na rezervaciju smještaja, a dostupna je ograničeno vrijeme, što je dodatni razlog da se ovog ljeta zaputite prema srcu Slavonije.

PR (Foto: PR)

Možda se već sljedeći vikend ipak uputite prema obali. A možda otkrijete da vam je upravo jedan vikend u srcu Slavonije pružio ono zbog čega ste zapravo krenuli na odmor – mir, predah i osjećaj da ste na trenutak usporili.

Jer neka putovanja pamtimo po fotografijama.

A neka po osjećaju kojem se poželimo vratiti.