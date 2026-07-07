Coleslaw je popularna hladna salata od sirovog kupusa i mrkve koja se tipično začinjava preljevom na bazi majoneze. Vrlo je osvježavajuća i hrskava, a poslužuje se uz meso s roštilja i različite sendviče.

Ako tijekom ljetnih mjeseci izbjegavate majonezu, ovu salatu možete napraviti i sa zamjenskim sastojkom koji joj daje kremastu teksturu i orašast okus.

Kremasti preljev napravite s tahinijem , odnosno s pastom od sezamovih sjemenki. S obzirom na to da je riječ o proizvodu biljnog porijekla, tahini može stajati na stolu dulje od majoneze na vrući ljetni dan.

Dakako, nije dovoljno samo dodati tahini umjesto majoneze – neka taj sastojak bude dio kremastog i ukusnog preljeva.

Tahini je pasta od sezama (Foto: Shutterstock)

Najbolje rezultate dobit ćete ako tahini pomiješate sa svježe iscijeđenim limunovim sokom i malo vode kako biste dobili preljev odgovarajuće konzistencije, a potom ga zasladite s malo meda, agavinim ili javorovim sirupom kako biste uravnotežili okuse.

Okuse možete dodatno oplemeniti s ekstradjevičanskim maslinovim uljem i octom, kao i čajnom žličicom dijonskog senfa.

Ako ste u potrazi za umamijem, u salatni preljev možete dodati i koju kap umaka od soje. Ipak, nemojte pretjerati kako ne bi postao dominantan u salati.

Ljubitelji azijskih okusa salatu mogu osvježiti i svježe naribanim đumbirom i češnjakom.

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