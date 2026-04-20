Galerija 4 4 4 4 Međunarodna ekipa trkača, rekreativci i iskusni sportaši i ove će godine trčati rame uz rame u rekordnom broju, na jednoj od tri potpuno nove rute – 5, 10 ili 21 kilometar – prilagođene različitim razinama forme i raspoloženja. Kasne prijave još su otvorene, a svoje mjesto na startu možete osigurati putem poveznice ovdje , na kojoj možete pronaći i sve dodatne informacije o utrkama, kategorijama i nagradama.

Iako je start utrke kao i uvijek na Poljičkom trgu u povijesnoj jezgri Omiša, organizatori TZG Omiš i Velvet Horizon i ove su se godine potrudili iznenaditi trkače potpuno novim, atraktivnijim rutama. Krenimo s polumaratonskom utrkom na 21 km, koja se ove godine trči izmijenjenom stazom – trkači samo jednom ulaze u kanjon Cetine, umjesto dosad dva puta, dok će ih ostatak trase voditi uz obalu i plaže, uz pogled koji oduzima dah na svakom koraku. Trasa prolazi kroz impresivne krajolike Omiša i okolice te spaja more, rijeku i prirodu u jedinstveno trkačko iskustvo.

Na ovogodišnjem Omiškom polumaratonu imate priliku trčati bržu i atraktivniju rutu utrke na 10 km, u Dalmaciji već poznate kao “kvaraton”. Ova dinamična i protočna staza, koja vodi uz obalu i kroz samo srce Omiša, pruža idealne uvjete za osobne rekorde, dok vas publika svojom energijom bodri prema cilju.

Novu rutu dobila je i rekreativna utrka na 5 km, koja donosi trčanje uz obalu i preko šetnica pješčane plaže, uz šum rijeke Cetine i pogled na jedinstveni spoj rijeke i mora. Iako najkraća, i ova utrka donosi doživljaj u kojem se isprepliću adrenalin i uzbudljivi krajolik na svakom koraku.

Za sve uzraste

Napomenimo da Omiš ni ove godine nije zaboravio na najmlađe pune energije, koje kao i uvijek očekuje vesela i razigrana dječja utrka.

Pred nama su dugo iščekivane utrke u jednoj od najuzbudljivijih sportsko-avanturističkih destinacija u Hrvatskoj, a iako su otvorene za širok krug sudionika, važno je naglasiti kako za svaku od njih vrijede određena dobna ograničenja.

Tako na polumaratonu (21 km) i utrci na 10 km mogu sudjelovati isključivo natjecatelji stariji od 18 godina, dok je rekreativna utrka otvorena za sudionike od 12 godina naviše, uz obveznu suglasnost roditelja. Na njoj mogu nastupiti i djeca mlađa od 12 godina, ali uz privolu roditelja ili skrbnika moraju priložiti i potvrdu liječnika sportske medicine.

Kasne prijave

Nakon što su redovne prijave zaključene 11. travnja, aktivne su kasne prijave koje ostaju otvorene do 7. svibnja, pri čemu kotizacija za polumaraton iznosi 45 eura, za utrku na 10 kilometara 35 eura, dok za utrku na 5 kilometara sudionici izdvajaju 30 eura.

Nakon 7. svibnja na snagu stupaju last minute prijave, pri čemu cijene startnina rastu na 55, 45 i 35 eura, ovisno o odabranoj utrci, stoga požurite s prijavama.

Popusti za grupe i klubove

Za grupe od 10 i više sudionika, kao i za klubove, aktivan je popust od 20 posto na ukupni iznos startnine prilikom zajedničke prijave. Kako biste ostvarili navedeni popust, potrebno je unaprijed kontaktirati organizatora putem e-mail adrese omishalf@gmail.com

te dostaviti potvrdu o uplati, popis natjecatelja s imenima i prezimenima, kao i naznačiti utrku u kojoj svaki pojedini trkač nastupa.

Medalje, službene majice i sponzorski paketi, sve vas to čeka na cilju, neovisno o plasmanu, a organizatori su se pobrinuli i za brz oporavak nakon utrke pa će vas na Poljičkom trgu dočekati pravi “pasta party”. Prijave su otvorene, na vama je da napravite prvi korak prema startu.

Jedan od najljepših kanjona čeka vas u Sloveniji: Bajkovite staze, smaragdna rijeka i slap Šum +2