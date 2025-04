Nešto manje od mjesec dana dijeli nas oo premijernog proljetnog izdanja mnogima omiljene utrke u kanjonu rijeke Cetine - Omiškog polumaratona! Ove godine će se prvi put utrka održati u novom terminu, u samom srcu proljeća, točnije 17. svibnja.

Organizatori, Turistička zajednica Grada Omiša i udruga Dinaridi Trails, sigurni su da će se sudionici brzo priviknuti na novi datum, jer probuđena priroda njihovog kanjona tada poprima boje i mirise koji će svim trkačima olakšati napor i dodatno ih nagraditi za umor koji će uslijediti nakon trčanja.

Najljepše mjesto za umor

Upravo ta misao bila je nit vodilja i premisa za scenarij novog promotivnog spota Omiškog polumaratona, koji je upravo ugledao svjetlo dana. U promotivnom videu naziva “Najljepše mjesto za umor” glavnu ulogu tumači poznata splitska trkačica Nataša Šustić, prvakinja Hrvatske u maratonu i polumaratonu 2023. te prvakinja Hrvatske na 50 kilometara 2023. i 2024., koja je od ove godine i zaštitno lice Omiškog polumaratona.

Tako Nataša u glavnoj ulozi kroz svoj unutarnji monolog poručuje da su “neke staze ljepše od drugih”, što se naravno odnosi na trasu Omiškog polumaratona, koja starta na Poljičkom trgu u centru Omiša te se nastavlja, kako mnogi sportaši i rekreativci tvrde, najljepšim kanjonom Hrvatske. U svega nekoliko dana spot je pregledan preko 50 tisuća puta na društvenim mrežama. Trkači iz raznih zemalja su se odazvali, pa je trenutni broj prijavljenih za sve utrke nešto manji od 400, a s obzirom na to da je do starta više od 20 dana, broj sudionika na stazi će sigurno biti rekordan!

Proljetna premijera donosi i “kvaraton” - novu utrku na 10 kilometara Uz polumaratonsku utrku od 21 kilometar i onu rekreativnu, koja se od ove godine trči na 5 kilometara (umjesto na dosadašnjih 6 kilometara), organizatori su ranije ove godine u program po prvi put uvrstili i novu utrku na 10 kilometara naziva “25% maraton”, koju zovu i “kvaraton”. Osim navedenih utrka za odrasle, Omiš kao i uvijek misli i na najmlađe, koji će svoje trkačke sposobnosti odmjeriti na dječjoj utrci.

Kasniš s prijavom - još uvijek ima vremena!

Rok za redovne prijave je završio 11. travnja, no još uvijek nije kasno jer sve do 7. svibnja aktualne su kasne prijave s novim cijenama startnina, koje sada iznose 25, 30 i 38 eura, ovisno o utrci. Svi koji se prijave na utrku i uplate kotizaciju do navedenog datuma, ostvarit će pravo na puni startni paket, nakon čega slijede last minute prijave sve do datuma utrke. Napomenimo da su i dalje aktualne grupne prijave, koje broje minimalno 10 ljudi, s popustom od 20% na ukupan iznos startnine u trenutku uplate grupne startnine. Ovaj popust se odobrava isključivo uz prethodnu obavijest organizatoru na omishalf@gmail.com s potvrdom uplate, imenima i prezimenima natjecatelja te naznakom utrke na kojoj sudjeluje svaki natjecatelj pojedinačno.

Detalje o prijavama, paketima i iznosima kotizacije provjerite na ovoj poveznici, gdje možete izvršiti i samu prijavu. Odazovite se pozivu Omišana i uronite u proljetne ljepote kanjona rijeke Cetine na 9. Omiškom polumaratonu!