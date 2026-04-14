Galerija 0 0 0 0 Izraz “alpine divorce” odnosno “alpski razvod” kolokvijalni je, nepravni termin koji opisuje ekstreman i potencijalno opasan oblik prekida veze – napuštanje partnera u udaljenom ili opasnom prirodnom okruženju. (Treba li uopće spomenuti da se u planinini baš nikoga ne ostavlja ni iz kojeg razloga?)

Iza ovog termina, koji je zapravo posuđen iz književnosti i zato je dio njegovog crnila zamijenjen poetičnošću, zapravo se krije pokušaj ubojstva ili u najblažem slučaju mogućnost za ubojstvo iz nehata. I dok je razvod kultiviran način da se službeno razvrgne brak, ovdje pojam “razvod” stoji umjesto ekstremne sebičnosti s po život opasnim posljedicama nekoga tko vam vjeruje, odnosno - umjesto riječi ubojstvo ili ubojstvo u pokušaju.

Tko je "kriv" za alpski razvod?

Za termin je “kriv” pisac Robert Barr koji je u svojoj kratkoj priči objavljenoj 1893. i naslovljenoj "Alpski razvod" opisao kako se muž planira riješiti se svoje supruge u švicarskim Alpama i prikazati to kao nesreću. (Iako u priči na kraju - SPOILER ALERT - ona zapravo sama skoči s litice – samo zato da bi ga doživotno usosila jer je svim rekla da misli kako je on na tome putovanju namjerava ubiti).

U suvremenom kontekstu, alpski razvod označava situaciju u kojoj jedna osoba – često partner u romantičnoj vezi – namjerno napusti drugu osobu tijekom boravka u prirodi. To se najčešće događa nakon svađe, zbog razlike u tempu ili fizičkoj spremnosti - ili kao radikalan način prekida veze.

Posljednjih godina pojam je dobio dodatnu pozornost zahvaljujući društvenim mrežama gdje uglavnom korisnice dijele vlastita iskustva kad su bile ostavljene tijekom planinarenja ili izleta u prirodu. Ono što je zabrinjavaajuće jes to što se ne radi o izoliranim incidentima nego – o obrascu.

"Pobjednik" u ovoj kategoriji, barem koliko znamo, je austrijski alpinist Thomas Plamberger koji je djevojku ostavio usred uspona na Grossglockner iako nije imala ni snage ni vještine da ga sama završi. K tome je još poduzeo sve što je mogao kako joj pomoć ne bi bila pružena ili kako bi stigla – prekasno. Iako mu je to drugi put da je to učinio (da, toliko o obrascima) - doduše prva bivša je izvukla živu glavu za razliku od ove druge - osuđen je tek za ubojstvo iz nehaja.

