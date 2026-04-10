Galerija 1 1 1 1 Bikademy, mobilna aplikacija koja nagrađuje svakodnevnu vožnju biciklom, napravila je veliki iskorak pokretanjem globalnih Bikademy Challengesa u partnerstvu s VeChainom, čime više nije ograničen na pojedine gradove ili države. Od sada korisnici mogu voziti bilo gdje u svijetu, pratiti svoje vožnje, osvajati nagrade za svakodnevnu aktivnost i natjecati se s drugim biciklistima na globalnoj razini, dok ideja ostaje ista – nagraditi ljude za ono što već rade, voze bicikl. Kako globalni Challenge funkcionira možete pogledati ovdje.

Najveća novost su upravo globalne nagrade koje se dodjeljuju za svakodnevne vožnje – dovoljna je jedna vožnja od najmanje 200 metara – ali i za najbolje korisnike na mjesečnoj razini. Bikademy pritom prati i uštedu CO₂ emisija, pokazujući koliko svaka vožnja doprinosi okolišu u odnosu na vožnju automobilom. Za razliku od klasičnih sportskih aplikacija, fokus je na svakodnevnim vozačima bicikala, odnosno onima koji bicikl koriste za odlazak na posao, u trgovinu ili za kratke gradske relacije. Upravo zato razvijene su četiri kategorije, ovisno o ukupnim dnevnim udaljenostima: 0–10 km (Commuter), 10–20 km (Recreationist), 20–60 km (Enthusiast) i 60+ km (Athlete), čime svi imaju jednake šanse – bez obzira vozite li 5 ili 50 kilometara, svaka vožnja se računa.

Nježan za okoliš

U pozadini cijelog sustava nalazi se blockchain tehnologija koju Bikademy koristi kao infrastrukturu za validaciju aktivnosti, distribuciju nagrada i skaliranje na globalnoj razini. Osim što omogućuje sigurno i transparentno dodjeljivanje nagrada, blockchain otvara mogućnost širenja bez potrebe za lokalnim prilagodbama i infrastrukturom u svakoj sredini, pa isti sustav može istovremeno funkcionirati u različitim gradovima, državama i kontinentima uz jedinstvena pravila i globalne nagrade. Partnerstvo s VeChainom dodatno osigurava upravo tu razinu sigurnosti, transparentnosti i održivog tehnološkog pristupa usklađenog s ciljevima zaštite okoliša, dok za korisnika iskustvo ostaje jednako jednostavno kao i prije.

Veliki izazov

Posebna pažnja i dalje je usmjerena na korisnike iz Hrvatske koji su uz Bikademy od samih početaka. Oni su automatski uključeni u Residents’ Clash Croatia, nacionalni izazov u kojem se natječu s drugim biciklistima iz Hrvatske, ali istovremeno sudjeluju i u globalnim izazovima – drugim riječima, ništa se ne gubi, već se dobiva više. Uz to, Bikademy je razvio i ESG alate za gradove, županije i poduzeća kroz koje se može potaknuti svakodnevno bicikliranje. Kroz Residents’ Clash (za gradove i regije) i Employees’ Clash (za tvrtke i institucije), organizacije mogu uključiti građane i zaposlenike u izazove, potaknuti kretanje te pratiti konkretne pokazatelje poput broja vožnji, prijeđenih kilometara i uštede CO₂.

Iako koristi naprednu tehnologiju, aplikacija ostaje vrlo jednostavna za korištenje: dovoljno je otvoriti aplikaciju, pokrenuti vožnju, voziti i spremiti vožnju, bez ikakvog prethodnog znanja o blockchainu. Pokretanjem globalnih izazova Bikademy ulazi u novu fazu razvoja, ali fokus ostaje isti – potaknuti ljude na više kretanja, zdraviji život i održiviji način prijevoza, sada uz dodatni element globalnih nagrada.

