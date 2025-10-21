Galerija 4 4 4 4

Američki nosač zrakoplova USS Gerald R. Ford danas je uplovio u splitski akvatorij, kamo je stigao zbog bilateralne vojne suradnje sa snagama SAD-a, piše Dnevnik.hr, o čemu više možete pročitati ovdje.

Sa svoja 333 metra dužine, 76 metara širine i dovoljno prostora za 75 zrakoplova, ta je grdosija najveći ratni brod u povijesti koji je stigao u Hrvatsku. Osim toga, USS Gerald R. Ford (CVN 78) najveći je ratni brod ikad sagrađen i predstavlja najnapredniji i najsnažniji brod na svijetu. Ime je dobio po 38. američkom predsjedniku Geraldu Rudolphu Fordu, koji je služio u američkoj mornarici tijekom Drugog svjetskog rata na nosaču zrakoplova.

Izgradnja broda koštala je 12,8 milijardi dolara, a još je 4,7 milijardi utrošeno za istraživanje i razvoj. Njegova brzina je veća 30 čvorova (55 km/h).

Prošao na testu

U ljeto 2021. godine američka je mornarica učinila nezamislivo: napala je vlastiti ratni brod. Usidrila je potpuno novi nosač zrakoplova USS Gerald R. Ford uz istočnu obalu SAD-a i podvrgnula ga nizu podvodnih eksplozija. Ispitivanja su pokazala da Ford može zaštititi svoju posadu od pet tisuća mornara, što je više od ukupnog broja stradalih američkih vojnika u napadu na Pearl Harbor. Tijekom šok-testova pretrpio je samo manja oštećenja, pokazujući da može preživjeti i gotovo izravan udar moćnog projektila poput kineskog DF-21.

Ford je prepun tehnoloških inovacija koje povećavaju učinkovitost i omogućuju nadogradnje u budućnosti. Najvažnija novost je elektromagnetski sustav za lansiranje zrakoplova (EMALS), koji pomoću snažnih magnetskih polja ubrzava letjelicu duž palube i lansira je u zrak. Zahvaljujući tom sustavu, koji je zamijenio stariji katapult, Ford može povećati broj letova, što uključuje i povećani broj bespilotnih letjelica. Tu su i novi radarski sustavi te dizala za oružje koja brže prevoze rakete i bombe iz skladišta do palube.

Zračna flota

Prava moć nosača ipak leži u njegovim naprednim zrakoplovima, letećim radarima, helikopterima za protupodmorničke i logističke misije te tilt-rotor letjelicama (hibridi između helikoptera i zrakoplova) za prijevoz ljudi, opreme i pošte.

CVN 78 ne miruje. Samo šest mjeseci nakon što je sudjelovao u NATO-ovim vježbama u Norveškoj, Gerald R. Ford preusmjeren je u istočno Sredozemlje nakon napada Hamasa na Izrael. U siječnju 2024. nosač i njegova posada vratili su se u matičnu luku, Pomorsku bazu Norfolk.

Svojom veličinom, snagom, posadom i zračnim snagama Ford je sposoban izvoditi napade na izazovne ciljeve, odbijati prijetnje s mora, iz zraka i podmorja te pomagati civilima u slučaju prirodnih katastrofa, što ga čini jednim od najsvestranijih oružja. Ne čudi, stoga, da ga nazivaju najsmrtonosnijom borbenom platformom na svijetu.

