Galerija 0 0 0 0 Svake godine od početka prosinca do nekoliko dana nakon Sveta tri kralja, na obroncima planine Ingino iznad talijanskog gradića Gubbija, noći obasjava najveće božićno drvce na svijetu, jedan od najprepoznatljivijih simbola božićnog razdoblja u Umbriji i cijeloj Italiji.

Gubbio je jedan od najljepših srednjovjekovnih gradića u središnjoj Italiji, a poznat je i po legendi o Svetom Franji i vuku iz Gubbia. Spektakularna svjetlosna instalacija po kojoj je postao poznat u naše vrijeme prvi je put postavljena 1981. godine, a 1991. upisana je u Guinnessovu knjigu rekorda. Drvce se sastoji od više od 700 svjetala povezanih s približno 8500 metara električnih kabela i vidi se kilometrima daleko.

Oblik božićnog drvca ocrtava više od 300 zelenih svjetala, dok je unutrašnjost ispunjena s preko 400 raznobojnih lampica. Zvijezda na vrhu površine je oko tisuću četvornih metara, a čini je više od 250 svjetala, koja sežu sve do bazilike Svetog Ubalda, zaštitnika grada koji nad njim bdije.

Cijela instalacija visoka je oko 750 metara, široka 450 metara u podnožju, a velika je kao trideset nogometnih igrališta. Upravo zbog svoje monumentalnosti i dojmljivosti, svake godine privlači tisuće posjetitelja iz Italije i svijeta.

Od samih početaka, projekt održava grupa predanih volontera. Lampice se tradicionalno pale 7. prosinca, uz svečanu ceremoniju na kojoj sudjeluju istaknute osobe iz kulture, znanosti i humanitarnog rada. Među onima koji su kroz godine sudjelovali u ceremoniji paljenja bili su dvojica papa - Benedikt XVI. i Franjo te predsjednik Italije Giorgio Napolitano.

Svi koji to žele mogu sudjelovati u inicijativi „Usvoji svjetlo“ i posvetiti ga dragoj osobi donacijom od 15 eura. Prikupljena sredstva dijelom se koriste za pokrivanje troškova električne energije. Svaka lampica dostupna je za usvajanje tijekom božićne sezone, a iduće godine ponovno se otvara za nove posvete.

Luksuz po prijateljskim cijenama: 3 odlična razloga za istraživanje Rovinja ove zime +0