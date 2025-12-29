Galerija 0 0 0 0 Kad se blagdanska gužva stiša, a kalendar se napuni “normalnim” danima, Rovinj ima onu rijetku zimsku kvalitetu: miris mora bez ljetne vreve, šetnice koje pripadaju lokalnima i zalaske sunca koji izgledaju kao da su nacrtani za dvoje. To je doba godine kad grad najbolje diše, kava se pije sporije, stari grad je fotogeničan i bez gužvi, a Zlatni rt djeluje kao privatni park za reset.

Produženi vikend u luksuzu: Hotel Lone 5*

Ako želite Rovinj doživjeti kao s razglednice, Hotel Lone 5* donosi onaj WOW kadar. Smješten uz park-šumu Zlatni rt, u ambijentu urbane profinjenosti, idealan je za parove koji žele da sve bude na svom mjestu: od sobe do wellnessa, od večere do jutarnjeg mira. Zaputite li se do portala Crno jaje, pronaći ćete ponudu koja vam donosi dva noćenja u Premium dvokrevetnoj sobi uz polupansion (doručak i večera) za 2 osobe, uz pristup wellness & SPA zoni i unutarnjem bazenu prema raspoloživosti.

Uz to, u cijenu je uključen i vaučer po osobi za slatki zalogaj iz Lobby bara jednom tijekom boravka te rana prijava i kasna odjava (ovisno o raspoloživosti). Kad se spustite u spa, ritam se uspori. Ovdje vas čekaju saune, parna kupelj i hidromasažni efekti - ono zbog čega se i ide zimi na more: da se tijelo odmori, a glava prestane vrtjeti popis obaveza. Istražite ponudu dostupnu po cijeni od 389 eura ovdje.

Klasičan rovinjski predah u zelenilu: Hotel Eden 4*

Hotel Eden 4* je rovinjski evergreen: smješten u hladovini stoljetne park-šume, dovoljno blizu šetnje do starog grada, a opet u svom miru, usred prirode. Ponuda na Crnom jaju kreće od 219 € i uključuje 2 noćenja za dvije odrasle osobe i jedno dijete (do 12 godina), uz polupansion uključen u cijenu. U paketu je uključeno i korištenje wellness & spa zone te unutarnjeg bazena (prema raspoloživosti), vanjski parking, Wi-Fi i boravišna pristojba.

Ovo je idealno ako želite zimski Rovinj u njegovom najugodnijem izdanju: jutarnja šetnja uz more, kratki izlet do centra na ručak ili kolač, pa povratak u spa. Edenov wellness inspiriran je Mediteranom i zamišljen kao mjesto gdje se stres “otapa” bez drame - sauna, whirlpool, tretmani i onaj dobar osjećaj da ste na odmoru, iako ste na samo par sati od kuće. Istražite ponudu dostupnu po cijeni od 219 eura ovdje.

Ako vam je važan točno određen termin, a želite isti rovinjski ugođaj park-šume i wellnessa odmah nakon blagdana, tu je i opcija produženog vikenda u Hotelu Eden 4* za 259 €. Ponuda vrijedi za 05.01. – 07.01.2026. i uključuje 2 noćenja za 2 osobe uz polupansion, korištenje wellness & spa zone te unutarnjeg bazena (ovisno o raspoloživosti), vanjski parking, Wi-Fi i boravišnu pristojbu. U cijenu je uključen i boravak 1 djeteta do 12 godina. Istražite ponudu dostupnu po cijeni od 259 eura ovdje.

Rovinj početkom siječnja ima posebnu čar: grad je tih, svjetla su mekša, a more izgleda ozbiljnije, kao da je i ono krenulo u reset. To je savršen trenutak za šetnju uz Lone Bay, za uspon do crkve sv. Eufemije bez gužve, i za onaj luksuz koji zimi najviše vrijedi - osjećaj prostora, vremena i mira.

Šumska koliba za guštanje i opuštanje: Daleko od ljudi, svijeta i problema +23