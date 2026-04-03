Galerija 6 6 6 6 Smješten u planinama na jugozapadu Kine, Chongqing je jedan od najneobičnijih gradova na svijetu – zbog nedostatka prostora širio se u visinu, stvarajući slojevitu, gotovo futurističku arhitekturu. Grad od više od 32 milijuna stanovnika izgleda poput labirinta na više razina, gdje zgrade imaju ulaze na različitim katovima, a prometnice i platforme preklapaju se u tzv. „8D prostoru“. Upravo ta jedinstvena struktura, zajedno s dramatičnim pejzažima i živom atmosferom, čini istraživanje grada glavnom atrakcijom za turiste.

Chongqing je poznat po neobičnim infrastrukturnim rješenjima - od najdublje metro stanice na svijetu do željezničke pruge koja prolazi kroz stambenu zgradu , a novost u gradu rekorda je još jedan impresivan infrastrukturni pothvat. U pogon je pušten sustav pokretnih stepenica nazvan Wushan Goddess Escalator – gotovo kilometar duga vertikalna prometna instalacija koja dramatično mijenja način kretanja kroz njegov brdovit krajolik.

Smješten u okrugu Wushan, ovaj projekt proteže se duž glavne osi Goddess Avenue i povezuje četvrti uz rijeku Yangtze s onima smještenima visoko na planinskim padinama. S ukupnom duljinom od oko 905 metara i visinskom razlikom većom od 240 metara, što odgovara zgradi od približno 80 katova, riječ je o najdužim vanjskim urbanim pokretnim stepenicama na svijetu.

No ovo nije samo jedna duga pokretna traka. Sustav uključuje čak 21 pokretne stepenice, 8 dizala, 4 pokretne trake, dva pješačka mosta i dva nadvožnjaka, čime tvori složenu mrežu prilagođenu zahtjevnom terenu.

Prije izgradnje ovog sustava, put između donjih i gornjih dijelova grada mogao je trajati i do sat vremena pješačenja strmim stazama. Danas se taj put prelazi za otprilike 20 minuta, čime se značajno olakšava svakodnevno kretanje.

Osim toga, duž rute postavljene su vidikovci i platforme za promatranje grada, a staklene fasade i lagane konstrukcije smanjuju vizualni utjecaj na okoliš. Posjetiteljima se pritom otvara pogled na spektakularne Tri klisure, kao i planinske vrhove povezane s legendom o božici Yaoji, po kojoj je projekt dobio ime.