U kineskoj pokrajini Yunnan, u okrugu Jianshui, smjestio se vrlo neobičan umjetničko-arhitektonski kompleks – Ant Workshop. Riječ je o avangardnom prostoru koji potpisuje kipar Luo Xu, umjetnik bez formalnog arhitektonskog obrazovanja, koji je cijeli projekt osmislio intuitivno, bez nacrta, oslanjajući se isključivo na vlastitu viziju i osjećaj za prostor.

Inspiriran oblicima iz prirode, osobito mravinjacima, Luo Xu stvorio je kompleks koji izgleda poput živog organizma. Građevine od lokalne crvene gline i opeke, bez klasičnih čeličnih konstrukcija, oblikovane su u zaobljene, organski razvedene forme. Ružičasti i bijeli tonovi dodatno naglašavaju dojam nestvarnog krajolika – i sve izgleda kao da ste zakoračili u umjetničku instalaciju ili scenografiju iz snova.

Jianshui je poznat po svojoj dugoj tradiciji izrade keramike, osobito prepoznatljive ljubičaste keramike, a Ant Workshop predstavlja suvremeni hommage tom nasljeđu. Unutar kompleksa nalaze se izložbeni prostori, radionice keramike, umjetnički studiji, ali i kafići te smještaj za posjetitelje i umjetnike. Sve je osmišljeno kao spoj umjetnosti, svakodnevnog života i kulturnog iskustva.

Jedan od najupečatljivijih objekata nosi naziv „Izvor života“ i na prvi pogled djeluje kao apstraktna skulptura. Riječ je o cilindričnoj, vertikalnoj građevini koja dominira prostorom, simbolizira “energiju, plodnost i početak života” i nosi filozofsku poruku o povezanosti čovjeka i prirode.

Ant Workshop postao je izuzetno popularna destinacija za fotografe i ljubitelje neobičnih lokacija. Često ga opisuju kao „skriveni dragulj“ Yunnana – mjesto koje spaja romantiku, umjetnost i arhitekturu na posve nov način. Kompleks se nalazi u gradu Lin’an, u okrugu Jianshui, unutar prefekture Honghe, a otvoren je svakodnevno, najčešće od 9 do 19 sati.

