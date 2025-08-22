Galerija 3 3 3 3 Smješten u planinama na jugozapadu Kine, kineski grad Chongqing jedinstven je u svijetu. Zbog posebnog geografskog položaja nije imao mjesta rasti nigdje drugdje osim u visinu, što je rezultiralo čudnovatom arhitekturom. Za turiste - pa čak i neke lokalne stanovnike - istraživanje Chongqinga i gubljenje u njegovim ulicama najveća je atrakcija.

"Arhitektura Chongqinga je jedinstvena,“ kaže za CNN Matthew Blair, 34-godišnji Amerikanac koji se preselio u grad 2009. i dodaje:

"Betonske strukture na planinskom terenu, s mnogo industrijskog dizajna, čine da izgleda kao filmski set iz budućnosti - a noću, kad se upale svjetla, grad se pretvara u pravi cyberpunk san.“

Planinski grad Chongqing smjestio se na ušću rijeka Jialing i Yangtze i dom je za više od 32 milijuna stanovnika. Prostire se preko klanaca, padina i riječnih dolina, s neboderima raspoređenim na različitim visinama koje se razlikuju i po nekoliko stotina metara. To čini tradicionalno urbanističko planiranje gotovo nemogućim, pa je grad izrastao u višeslojni labirint.

Chongqing - 3 (Foto: Shutterstock)

Prometni sustavi, stambene zgrade, komercijalne zone i pješačke platforme složene su jedna iznad druge. Zgrade često imaju ulaze na više katova, ovisno o razini terena, pa se događa da isti neboder ima pristup na 1., 12. ili čak 20. kat, što stvara ono što ljudi zovu fascinantnim 8D prostorom.

Sve više turista

Prema podacima koje je objavila vlada Chongqinga, grad je 2024. primio oko 1,3 milijuna stranih turista, što predstavlja rast od 184 posto u odnosu na prethodnu godinu. U prva dva mjeseca 2025., broj stranaca koji su ušli u grad povećao se za 60 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine, navodi Chongqing Immigration Administration Bureau. Kako bi odgovorili na rastuću međunarodnu potražnju, agencija je uvela ture na engleskom, španjolskom, tajlandskom, japanskom i korejskom jeziku.

Zbog blizine i povoljnih cijena zrakoplovnih karata, većina turista dolazi iz Jugoistočne Azije, Japana i Južne Koreje — iako je broj posjetitelja iz Europe i Australije također u porastu. Posebno se ističe rast broja američkih turista. To je impresivno s obzirom na to da iz SAD-a postoji samo jedan direktan let tjedno za Chongqing, i to Hainan Airlinesa.

Glavne atrakcije

Neke od najpopularnijih aktivnosti u gradu uključuju pješačke ture starim gradskim četvrtima i slikovitim planinskim stazama. Među ostalim atrakcijama nalaze se bivša nuklearna vojna postrojenja, Dazu kameni reljefi i Tri prirodna mosta u Wulungu.

Chongqing - 7 (Foto: Shutterstock)

Osim spektakularne arhitekture i pejzaža, Chongqing je poznat po hrani, posebno hotpotu – loncu s vrućim temeljcem u kojem si svatko sam kuha razne namirnice, poput mesa, povrća, gljiva i tjestenine. Naziv "hotpot" doslovno znači "vatreni lonac" i najbolji je povod za druženje, tijekom kojeg ljudi kuhaju, pričaju i jedu to što su skuhali za stolom. Neki od najneobičnijih restorana koji nude hotpot u Chongqingu pronaći ćete pod zemljom, u bunkerima iz Drugog svjetskog rata. U svakom slučaju, posjetite li taj neobični kineski grad nećete ostati gladni, a nema šanse niti da vam bude dosadno.

Kao niti jedan drugi: Planinarski dom koji vas ovog petka čeka s koktelima, finom hranom i atmosferom iz vrhunskih klubova +11