Putovanje vlakom, mnogi će se složiti, ima u sebi nešto sanjivo, skoro hipnotičko, dok se pred vama sporo izmjenjuju slike krajolika, pojačane jednoličnim zvukom kretanja po tračnicama i isprekidanim fićukom koji svečano najavljuje iduću postaju.

O putovanju kultnim željezničkim rutama, kao što su one legendarnog Orient Expressa, Reunification Expressa, Lake Titicaca Traina i Trans-Siberian Expressa, da spomenemo samo neke, mnogi maštaju na javi i ponekad i godinama skupljaju novac ili dovoljan broj slobodnih dana potreban da se otisnu u avanturu na tračnicama.

Ruta duga skoro 19 tisuća kilometara

Odnedavno je najduža moguća ruta vožnje vlakom na svijetu "u komadu" narasla na ogromnih 18755 kilometara, a prolazi Europom i Azijom. Točnije, zaljubljenike u vlakove vodi sve od Lagosa u Portugalu do dalekog Singapura.

Najduža vožnja vlakom na svijetu - 1 (Foto: Shutterstock)

Ili će ih barem voditi jednom kada se stanje u politici i glavama normalizira, pa europske linije ponovno počnu prolaziti kroz Rusiju. Najduža željeznička ruta na svijetu od Portugala do Singapura trenutačno ipak ima još jednu "rupu" – iako je ona samo 15-ak kilometara duga, što je gotovo zanemarivo na količinu kilometara koje broji.

Rupa se nalazi u Vientianeu u Laosu pa morate alternativnim prijevozom sa stanice na stanicu, a ovaj će se problem riješiti najranije 2028. godine kada je predviđeno puštanje u promet brze linije Bangkok–Nong Khai–Vientiane, za što se moraju ujednačiti širine tračnica u Kini, Tajlandu i Laosu.

Osim toga detalja, ovakav epski itinerer (barem tehnički) moguć je od 2021. godine, kada je otvorena nova dionica željezničke pruge Boten-Vientiane u Laosu koju su izgradili Kinezi kako bi povezala Kinu s jugoistočnom Azijom.

Europa i Azija kao u izlogu

Najduža vožnja vlakom na svijetu putnike vodi kroz 13 zemalja, a košta tek nešto više od tisuću eura. Putovanje počinje u najjužnijem dijelu Portugala, u lučkom gradu Lagosu, odakle se kreće na sjever i kroz Španjolsku nastavlja prema Parizu, pa na istok Europe do Moskve. Iz Moskve transsibirska željeznica putnike u samo šest dana vozi do Pekinga, pa do spomenute nove linije od Botena do Vientianea, a iz Vientianea u Bangkok, odakle se ulazi u završnu dionicu ove željezničke sage i na konačno odredište – Singapur.

Najduža vožnja vlakom na svijetu - 4 (Foto: Shutterstock)

Čitavo putovanje obiluje znamenitostima i mjestima koja bi svakako trebalo vidjeti, pa biste na njemu trebali provesti više od nužnih 19 dana, koliko vam treba samo da uhvatite sve linije. Odlučite li se putovati u komadu, trebali biste sve potrebne vize riješiti unaprijed kako vaš red vožnje ne bi nepotrebno trpio.

Plan puta

Možda ovo putovanje trenutačno nije moguće, ali popisi želja vole takve stavke. Za bolji pregled najduljeg putovanja vlakom na svijetu, za kraj smo ispisali dionice (po danima) od kojih se ono sastoji:

1. dan: Od Lagosa do Lisabona

2. dan: Od Lisabona do Madrida

3. dan: Od Madrida do Barcelone

4.-6. dan: Od Barcelone do Pariza pa do Moskve

7.-13. dan: Transmongolskim vlakom od Moskve do Pekinga

14. dan: Od Pekinga do Kunminga

15. dan: Od Kunming do Vientianea

16. dan: Od Vientianea do Bangkoka

17. i 18. dan: Od Bangkoka do Kuala Lumpura

19. dan: Od Kuala Lumpura do Singapura.