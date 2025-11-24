Galerija 9 9 9 9 Posljednji ovogodišnji event 'Vino uz žlicu', koji je doživio svoje 28. izdanje, održan je na zagrebačkom moru - Jarunu - u restoranu Mala riba.

U njemu, kao u Jadranskom moru, uspješno pliva mlada voditeljica Karla Mikičić, čija je obitelj prije 14 godina pokrenula istoimenu konobu u Matuljima kod Opatije zajedno s obitelji Nikolac.

Posao u Matuljima dobro je uhodan, pa su se odlučili proširiti ga i na Zagreb, gdje su od otvaranja u lipnju postali prepoznatljivo mjesto za uživanje u morskim specijalitetima. Obitelji Mikičić i Nikolac bave se ribarstvom i imaju sjajno organiziranu brodsku flotu tako da u njihove restorane stižu najkvalitetnija, svježa riba i nadaleko čuveni kvarnerski škampi.

Koncept jela isti je u Matuljima i u Zagrebu, a kuhinju je postavio vrhunski chef Zdravko Tomšić. Ponudu su bazirali na maloj ribi, po kojoj su i nazvani restorani. Najpopularnije jelo im je fritto misto, ali su autori projekta 'Vino uz žlicu', Renata Cisar i Mustafa Topčagić, u dogovoru s Karlom Mikičić osmislili jelovnik za event temeljen na jelima koja su bliže žlici.

Druženje je započelo s rakijama i likerima Destilerije Krulčić iz Lindara kraj Pazina. Vlasnik destilerije Renato Krulčić četvrta je generacija koja se bavi proizvodnjom destilata, a navršava se 104 godine otkako je dozvolu dobio njegov pradjed Giovanni. Baza destilata je grappa (komovica), a predstavljaju, kaže Krulčić, tradicionalnu Istru na suvremen način. Kušale su se rakije: Travarica koja se radi po staroj recepturi, a nastala je kao tinktura za smirenje koju su primjenjivali benediktinci i Crni trn, istarska divlja šljiva čiji se plodovi beru kad počne mraz, kad trpkost prijeđe u slatkoću. Ljubiteljima likera posebno su se svidjeli njihovi Amaro di oliva na bazi ploda masline i Terranino.

Ukusna riblja jela dodatno su obogatila ekstra djevičanska maslinova ulja Bajkin. Vlasnik OPG-a Loris Bajkin predstavio je četiri sortna ulja (Buža, Istarska bjelica, Frantoio i Leccino) te Blend Familia koje su uzvanici kušali uz hrskave zalogaje domaćih kruščića. Prve masline posadili su sredinom devedesetih godina u selu Bajkini kraj Vižinade za obiteljske potrebe, a danas na svom obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu imaju 3800 stabala na devet lokacija. Ova iznimno kvalitetna maslinova ulja osvojila su brojne prestižne nagrade u Hrvatskoj i inozemstvu, a njihova Buža nedavno je ovjenčana i zlatom u New Yorku.

Večera je započela uz Tris hladnih predjela od riba i morskih plodova. U tanjurima se našlo pravo malo bogatstvo: trilja marinirana u limunovom soku, komadići gofa, lignje s bobom i koromačem... Uz to je poslužen lepršavi pjenušac Rosé premium brut iz vinarije Kutjevo proizveden klasičnom metodom od crnog pinota s izuzetnih vinorodnih položaja Hrnjevac i Vinkomir. Ugodnu ružičastu boju dopunjuju arome crvenog bobičastog voća, kojima dominiraju jagoda, malina i trešnja. Ovaj profinjeni pjenušac, koji je predstavio Petar Marincil iz marketinga Kutjeva d.d., svojom elegancijom i kvalitetom jednako je užitan u svakodnevnim i posebnim prigodama. Proizveden je tradicionalnom metodom te brižno odnjegovan i odležan u bocama. Zaista dostojan predstavnik vinske tradicije koja je u Kutjevu započeta još 1232. godine.

Nakon hladnog predjela slijedilo je lagano zagrijavanje uz Riblju juhu po domaćem receptu s čudesnim bogatstvom mora - komadićima bijele ribe iz dnevne ponude, kvarnerskim škampima i nezaobilaznom rižom. Na tu juhu rado svraćaju i susjedi iz obližnjih zgrada na Jarunu i Vrbanima, a nerijetko se s njom okrijepe šetači uz jezero i rekreativci. Slasnu juhu pratio je Chardonnay 2024 vinarije Franc Arman iz Vižinade. Čuvena svjetska vinska sorta pokazala je izuzetne rezultate na položaju Narduči. Sjajna svjetložuta boja uvod je u aromu svježih mirisa bijelog voća i cvijeća. Živahan, istodobno svjež i slatkast s blagom kiselinom izvrsno se uklopio uz raskoš okusa juhe.

Nastavilo se u sličnom, jušnom tonu, s Gvacetom - ribama iz dnevnog ulova kuhanih u umaku od vina i maslinova ulja, koji je pratila druga perjanica Franc Arman vinarije - Sivi pinot 2024 također s položaja Narduči. Vino je neobične žute boje s rumenkastim odsjajem, a na nosu svježe, voćnog mirisa s ugodnom notom maslačka. Ovo harmonično vino, od sorte ne toliko zastupljene u Istri, bilo je pravo otkriće u kombinaciji s Gvacetom, pa su ga i novinari na 28. izdanju 'Vina uz žlicu' proglasili za najbolji pairing.

Obitelj Arman ovim vinima internacionalnih sorti uspješno je nastavila njegovanje temeljnih vrijednosti tradicije predaka, koju je još 1850. godine započeo Edoardo Arman s autohtonim malvazijom i teranom.

Na stol su stigle nove žlice a s njima i Tripice od grdobine s fažolom, jelo s kojim se dosad nismo susretali u zagrebačkim ribljim restoranima, a nije tako često niti na jelovnicima restorana na Jadranu. Ekskluzivitet tog jela iz kategorije 'obožavam ili ne podnosim' pratilo je i posebno vino Črjena zemja 2023 iz vinarije Kapîć u Matuljima, nazvane po nadimku jednog od predaka. Predstavio ga je vlasnik Toni Babić, spomenuvši i poteškoće u administrativnoj borbi kako da ova kupaža (50 % terana i 50 % refoška) od grožđa s područja istarskog Novigrada dobije oznaku pripadnosti vinogradarskoj regiji Primorska Hrvatska. Vino je provelo godinu dana u barrique bačvama, osam mjeseci u inoxu, a ostatak u bocama. Bilo bi poželjno da je odležalo još barem šest mjeseci, ali se Babiću činilo zgodno ipak ga predstaviti u ovoj prigodi. Pritom nije pogriješio, jer se fino naglašena kiselina s malo drva na nosu i aromama tamnog bobičastog voća izvrsno stopila s iznutricama od grdobine. Inače, vino je dobilo naziv po toponimu gdje se vinar kao dječak kupao i skakao sa stijena.

Došlo je vrijeme i za slatki kraj večere - Profiterole s čokoladom, uz koje je specijalno za ovu priliku, poslužen neobičan i vrlo ukusan sladoled s maslinovim uljem brenda Valle Losca Gelato iz Voloskog kod Opatije.

O sladoledu Valle Losca govorio je predstavnik Marino Bošnjak, a priča je započela u Konobi Valle Losca u Voloskom, mjestu koje je nadahnulo razvoj ovog brenda. Njihova je vizija njegovanje tradicije pravog talijanskog gelata, s naglaskom na prirodne sastojke (svježe mlijeko i vrhnje te sezonsko voće lokalnih proizvođača) i autentične okuse. Osim monoporcijskih čašica i gelato torti, u ponudi su i obiteljska pakiranja u termoboxima za kućnu upotrebu. Valle Losca nudi gelato artigianale koji prenosi izvornu teksturu i okus, bez umjetnih dodataka, pružajući potrošačima iskustvo iskrenog užitka.

U desertu s njihovim sladoledom uživalo se uz Sweet Muscat 2024 iz vinarije Iuris, udaljene svega dvadesetak minuta vožnje od restorana Mala riba, kako je rekao suvlasnik Mario Jurašić, čiji su partneri u vinariji Tin Hudolin i glavni enolog Domagoj Klasiček. Njihov poluslatki žuti muškat izraženih je sortnih aroma, intenzivnog mirisa zrele dinje i vinogradarske breskve. Srednje je punog tijela, izuzetno voćan, svjež i pitak, a gastronomski zahvalan ne samo u ovoj slatkoj kombinaciji nego i s pikantnim jelima azijske kuhinje. Jurašić je istaknuo posebnost vinarije iz zagrebačkog Hrašća, koja se pokazala odličnim rješenjem za punjenje i odležavanje vina iz vinograda u Podunavlju i Slavoniji, uz sve logističke pogodnosti na toj lokaciji. U okviru vinarije, otvorene prošle godine, nalaze se vinski podrum, wine bar i shop što kompletno zaokružuje užitak u njihovih tridesetak etiketa.

Da kava izvrsno dopunjuje gastronomski doživljaj, pokazalo se na kraju večeri kada je poslužena ova tekuća slastica s 800 aroma. Hug&Punch, što je istodobno i zagrljaj i udarac - zagrljaj kave i udarac arome, pruža drugačiji pristup uživanja u kavi. Ova personalizirana kava, kaže edukator Domagoj Trusić, radi se od odabranih zrna, kao što se za najbolja vina odabiru najbolje bobice grožđa. Hug&Punch sa sjedištem u Matuljima spaja tri uloge - dobavljača najfinijih origina kava, mikro pržionu i edukacijski centar. Osim uživanja u vrhunskoj kavi, ovdje se može naučiti sve o pripremi i miješanju zrna i spravljanju idealnog blenda, a kući ćete otići s novim, nezaboravnim iskustvom.

Eno-gastro projekt uskoro ulazi u svoju sedmu godinu postojanja tijekom kojih se učilo i uživalo u vinima, hrani i pratećim gastronomskim radostima. Nakon male pauze, sljedeće druženje planirano je za polovicu siječnja 2026. godine.

