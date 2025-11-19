Galerija 1 1 1 1 Genghai No 1 ili u prijevodu s kineskog Morska žetva br. 1 je sveobuhvatni morski kompleks kod Yantaija u Kini koju je izgradila korporacija China Shipbuilding Industry za lokalnu tvrtku Shandong Ocean Harvest Group.



Riječ je o ekološkoj morskoj farmi koja kombinira akvakulturu s turizmom, znanstvenim istraživanjem i obrazovanjem. Namijenjena je za uzgoj ribe, ribarenje, znanstvena istraživanja, pa čak i za rekreaciju.



Ovaj visokotehnološki kompleks koristi umjetnu inteligenciju, podvodne robote i sonare za obavljanje svih svojih dužnosti. Opremljen je automatskim sustavima za hranjenje ribe i trima kavezima koji mogu proizvesti do 150 tisuća kilograma ribe godišnje.



Uzgajaju se različite vrste riba, škampi, ali i morske alge. Umjetna tehnologija i podvodni roboti ključni su i za automatsko čišćenje

kaveza, praćenje okoliša, ali i sprječavanje sudara na moru.

Farma na moru privlači pažnju turista (Foto: Profimedia)

Kompleks koristi obnovljivu energiju u vidu solarnih ploča kako bi proizveo energiju potrebnu za svakodnevni rad, ali i kako bi smanjio svoj ugljični otisak.

Ovo je i svojevrsni laboratorij za učenje i proučavanje modernog načina uzgoja morske ribe. Nudi i edukacije o specifičnim zahtjevima morskih ekosustava. Povrh svega, Genghai NO 1 se pretvorio i u turističku atrakciju – rad ovog kompleksa godišnje posjeti oko 50 tisuća pojedinaca.

Posjetitelji dolaze organiziranim brodovima, a mogu otkriti kako funkcionira cijeli sustav, uživati u prekrasnom pogledu, baviti se rekreacijskim ribolovom, ali i probati uzgojenu ribu u kantini u sklopu kompleksa.



Kako izgleda ekološka morska farma Genghai No 1 provjerite u fotogaleriji na početku teksta.

