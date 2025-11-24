Topla, mirisna i kremasta, ova juha od leće i parmezana idealna je za sive i hladne dane. Leća ovdje igra glavnu ulogu – brzo se kuha, lako preuzima druge okuse i čini juhu zasitnom.

Aromatična baza od luka, mrkve, celera i koncentrata rajčice daje jelu dubinu, dok parmezan sve zaokružuje u bogat, pun okus kojem je teško odoljeti. Priprema je jednostavna, količina obilna, a ova juha može se i zamrznuti i izvaditi onda kad vam najviše treba topao i izdašan obrok na žlicu.

Juha od leće i parmezana - sastojci: 60 ml maslinovog ulja, plus za posluživanje

2 žuta luka, nasjeckana

2 mrkve, nasjeckane

2 stabljike celera listaša, nasjeckanog

4 češnja češnjaka, sitno nasjeckanog

3 čajne žličice soli, podijeljeno

4 žlice koncentrata rajčice

1 suhi lovorov list

380 g smeđe ili zelene leće (namočene preko noći)

2 l povrtnog temeljca

120 g naribanog parmezana, plus kora, plus za posluživanje

nasjeckani listovi peršina, za posluživanje

papar Juha od leće i parmezana - priprema: Na srednje jakoj vatri zagrijte ulje u velikom loncu s debelim dnom. Dodajte luk, mrkvu, celer, češnjak i 1 žličicu soli te kuhajte, često miješajući, dok luk ne postane staklast i ne počne zagarati, 10 do 12 minuta. Napravite prostora između povrća da vidite dno lonca i dodajte koncentrat rajčice. Kuhajte, miješajući, oko 2 minute. Umiješajte leću, lovorov list, vodu, koricu parmezana i preostale 2 žličice soli. Zakuhajte pa smanjite vatru i kuhajte, povremeno miješajući, dok leća ne omekša, 15-20 minuta (ako leću niste namočili, bit će gotova za oko 35 minuta). Maknite juhu s vatre i umiješajte parmezan. Kušajte i začinite s još soli i papra ako želite. Rasporedite u tanjure, dodajte u svaki puno parmezana, pospite peršinom i pokapajte maslinovim uljem.

