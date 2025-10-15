Puležanka sa zaista zaraznom energijom u prošlogodišnjem poznatom kulinarskom showu dogurala je do top 4 najboljih amaterskih kuhara u Hrvatskoj, a onda je, kaže, ostala bez goriva. Iako nam je nakon našeg druženja u teško povjerovati, vjerujemo joj kad kaže da joj je MasterChef zaista promijenio život i da je beskrajno zahvalna za cijelo iskustvo.

Eni je, kaže, ''žena od umaka'' i to je pokazala i u MasterChefu, a i danas na svojim radionicama Let's get saucy pokazuje i dokazuje da vrlo malo vremena trebate provesti u kuhinji kako biste napravili briljantne umake, redukcije ili emulzije koji će oplemeniti svako jelo.

Eni Đorđević i njezin poelirani brancin s emulzijom od limuna i uljem od peršina - 5 (Foto: Tibor Marochini/Nova Studio)

Umak će spasiti svako jelo, ali i dovesti ga na neku drugu razinu, a u našoj Masterchef Akademiji pokazala nam je kako napraviti čak tri takva spasilaca – kremu od cvjetače, ulje od peršina i emulziju od limuna. Sve to uz Monini maslinova ulja i brancin koji je napravila tehnikom naučenom zahvaljujući svom prvom stres testu.

''Poeliranje je toliko jednostavno da od tog dana do dana današnjega, a mislim i zauvijek, radit ću ribu samo na ovaj način'', priznala nam je Eni. Iako poeliranje zvuči poprilično zahtjevno, to je zapravo tehnika u kojoj brancin pečemo prvo na strani kože na maslacu i maslinovom ulju, a potom ribu okrećemo te u tavu stavljamo zgnječeni češnjak i ulijevamo temeljac tek toliko da prekrije samo meso, poklopimo tavu i puštamo pet minuta kako bi se meso dovršilo u vlastitim sokovima i pari.

Eni Đorđević i njezin poelirani brancin s emulzijom od limuna i uljem od peršina - 1 (Foto: Tibor Marochini/Nova Studio)

Poslije ga je samo potrebno poslužiti uz svilenkastu kremu od cvjetače, aromatično ulje od peršina koje je svoju voćnu notu dobilo zahvaljujući Monini GranFruttato ekstradjevičanskom maslinovom ulju te emulziji od limuna od samo tri sastojka, koja nevjerojatno dobro paše uz bilo koju bijelu ribu.

Jednostavnost u svojoj najboljoj formi! A ovo jelo itekako to i dokazuje. Pripremite ga i u to se i uvjerite.

Eni Đorđević i njezin poelirani brancin s emulzijom od limuna i uljem od peršina - 2 (Foto: Tibor Marochini/Nova Studio)

RECEPT – MEDITERANSKA ELEGANCIJA (Poelirani brancin na kremi od cvjetače sa zelenim uljem od peršina i emulzijom od limuna)

Sastojci (1 porcija):

1 file brancina (s kožom)

100 g cvjetače

1 mali krumpir

100 ml povrtnog/ribljeg temeljca

100 ml mlijeka

Monini maslinovo ulje Classico

Monini GranFruttato ekstradjevičansko maslinovo ulje

sol, papar

dvije do tri kockice maslaca

limun

svježi peršin

1 režanj češnjaka

Eni Đorđević i njezin poelirani brancin s emulzijom od limuna i uljem od peršina (Foto: Tibor Marochini/Nova Studio)

Priprema:

Za kremu od cvjetače prvo u loncu zakuhajte temeljac i mlijeko, dodajte cvjetaču i krumpir. Kuhajte od 10 do 12 min. Zatim je ocijedite, ali sačuvajte malo tekućine, dodajte sol, papar i 2 žlice maslinovog ulja. Izmiksajte u glatku kremu. Napravite ulje od peršina. U loncu zakuhajte vodu i pripremite zdjelu s ledenom vodom. Peršin (samo listove) blanširajte 10 sekundi u kipućoj vodi. Odmah ih prebacite u ledenu vodu da se zaustavi kuhanje i očuva boja. Listove osušite kuhinjskim papirom. Stavite peršin i Monini GranFruttato ekstradjevičansko maslinovo ulje u blender, miksajte 1 – 2 minute dok ne dobijete glatku, jarko zelenu smjesu. Izražene voćne note u Monini GranFruttato ulju dodatno će aromatizirati ovo ulje od peršina. Procijedite ga kroz gazu ili sitno sito da dobijete bistro zeleno ulje. Savjet iz MasterChefa: Ulje koristite svježe ili ga pohranite u hladnjak, ali boja i aroma su najintenzivniji isti dan. Poelirajte brancin. U tavu stavite malo Monini ulja i komadić maslaca (maslac će dati boju, ali ulje će spriječiti prerano tamnjenje). Zagrijte na srednje jako dok se maslac ne zapjeni. Položite brancin kožom prema dolje i lagano pritisnite lopaticom prvih 10 do 15 sekundi da se koža ne uvije. Pecite dok koža ne postane zlatna i hrskava (2 do 3 minute, ovisno o debljini). Brancin zatim okrenite na meso pa ga poelirajte u temeljcu. Ulijte vrući riblji temeljac, toliko da pokrije otprilike trećinu ribe (ne smijete ga potpuno potopiti). Dodajte još malo maslaca i nekoliko kapi Monini ulja za aromu. Smanjite vatru na vrlo lagano krčkanje. Zalijevajte ribu tekućinom svakih 30 do 40 sekundi dok se termički ne dovrši.

Eni Đorđević i njezin poelirani brancin s emulzijom od limuna i uljem od peršina - 4 (Foto: Tibor Marochini/Nova Studio)

Napravite emulziju od limuna. Ova lagana, svilenkasta krema s citrusnom svježinom idealna je za ribu ili povrće. U visoku posudu staviti 50 ml Monini maslinovog ulja, sok od jednog limuna, prstohvat soli i žličicu senfa (dijon ili blagi). Po želji dodati 1 žlicu hladne vode za blaži okus. Miksajte štapnim mikserom dok ne dobijete glatku, kremastu teksturu, odnosno dok se ulje i limun povežu u svilenkastu emulziju. Provjeri okus i po potrebi dodaj još soli ili limuna.Trik iz MasterChefa: Emulziju miksajte kratko i odmah koristite da ostane svijetla i svježa. Složite tanjur tako da prvo stavite kremu od cvjetače, na koju položite poelirani brancin. Po svemu dodajte kapljice zelenog ulja od peršina i završno po svemu prelijte malo emulzije od limuna za svježinu. Dobar tek i uživajte u ovom laganom, elegantnom jelu koje se pripremi za samo 15 do 20 minuta.



