Ne Europskom trgu u Zagrebu u Ban centru nedavno je otvoren Muzej novca Hrvatske narodne banke po imenom Moneterra. Prvi je to prostor kod nas ovoga tipa koji na digitalan i interaktivan način približava novac, bankarstvo i monetarnu politiku svojim posjetiteljima.



Moneterri već sada laskaju da je jedan od tehnološki najnaprednijih muzeja u regiji, a za čiji je izgled bio zadužen arhitekt Ante Vrban.



Vrban ističe kako je htio da prostor bude fluidan, pregledan i bez prepreka, no s jasno označenim tematskim zonama. Interijer je koloritom zato namjerno neutralan, kako bi naglasak ostao na onom bitnom, a to je postav.

Najsuvremenija tehnologija

Posebno je upečatljiv definirani ulaz s kružnom projekcijom i sefom koji posjetitelje vodi kroz vremeplov novca od najranije povijesti do danas.

“S obzirom na temu muzeja i vrijeme u kojem živimo, koncept je bio da on bude idealna kombinacija najsuvremenije tehnologije i ekologije, da bude edukativan i interaktivan, s održivim materijalima otpornima na vrijeme i obrađenim najmodernijim tehnikama. Miran, ambijentalno osvijetljen i ugodan," kaže Vrban.

Na projektu je, naime, uz njega i brojne eksperte HNB-a radilo preko 200 ljudi, od inženjera, arhitekata i dizajnera, preko audio-vizualnih komunikacijskih stručnjaka, programera, ICT stručnjaka, do eksperata iz područja ekonomije i bihevioralne ekonomije te muzeologije.

Besplatan ulaz

Iza vizualnog identiteta Moneterre i dizajna elemenata postava stoji studio Rašić i Vrabec, tvrtka Hust osmislila je i izvela cjelokupnu multimedijalnu infrastrukturu, a Novena dizajn i izvedbu svih interaktivnih aplikacija unutar postava, sve pod budnim okom Real grupe, koordinatora i producenta cijele priče.

Ulaz u Moneterru je besplatan. Muzej je otvoren svakim radnim danom od ponedjeljka do petka od 9 do 19 sati, a subotom od 10 do 14 sati.

Muzej sa sokolovim krilima: Zgrada na otoku čije se otvaranje nestrpljivo očekuje +0