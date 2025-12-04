Ime govori sve - cheesecake i baklava - odjednom. Slađa od klasične torte od sira, kremastija od klasične baklave, ova je torta stvorena za svečane prilike i impresioniranje svkoga tko je kuša.
Posla nema puno, ali se mora raditi u fazama, tako da ova nije jedan od onih deserata koji će biti na stolu za sat vremena... ili isti dan. Ali za svaki trenutak strpljenja bit ćete nagrađeni raskošnim okusom i bogatom teksturom. Uživajte!
Cheesecake baklava - sastojci:
- 120 g prženih, slanih, oguljenih pistacija (+ 30 g za posipanje)
- 100 g oraha, prerezanih na pola
- 1 čajna žličica mljevenog cimeta
- 240 ml meda
- 1 čajna žličica soli
- 170 g maslaca, otopljenog
- 14 listova tijesta za pite i savijače
- 680 g krem sira
- 60 g kiselog vrhnja
- 65 g paste od pistacija
- 3 jaja
- 2 žlice glatkog brašna
- 1 naranča, naribana korica i sok
Cheesecake baklava - priprema:
- U blenderu usitnite pistacije i orahe pa izblendajte s cimetom, 60 ml meda i 1/2 čajne žličice soli, oko 30 sekundi.
- Premažite dno i stranice kalupa za pečenje promjera 23 cm maslacem. Stavite list tijesta u kalup tako da obloži dno i rubove, a višak ostavite da visi preko ruba. Premažite površinu tijesta u kalupu maslacem. Ponovite s još 4 lista, ali svaki malo zakrenite tako da jednako oblažu rubove kalupa.
- Premažite tijesto polovicom izblendane smjese i poravnajte. Prekrijte jednim listom tijesta i premažite maslacem. Ponovite s još 4 lista tijesta. Ostatak tijesta spremite u hladnjak.
- Odrežite višak tijesta, stavite ga u kalup i premažite maslacem. Sačuvajte preostali maslac.
- Pecite koru dok ne porumeni, oko 30 minuta. Ostavite da se malo ohladi. Zamotajte dno kalupa u foliju i stavite u veliki lim za pečenje.
- U čistom multipraktiku izmiksajte krem sir s pastom od pistacija, kiselim vrhnjem i 120 ml meda. Dodajte jaja, jedno po jedno, miksajući nakon svakog dodavanja. Dodajte brašno, koricu naranče i 1/2 čajne žličice soli i miksajte dok ne dobijete glatku smjesu.
- U vatrostalnoj posudi zagrijte sok od naranče i preostali med. Pomiješajte polovicu dobivenog sirupa od s preostalim maslacem, a drugu polovicu sačuvajte za posluživanje.
- Smanjite temperaturu pećnice na 160 stupnjeva. Ulijte smjesu sa sirom na koru. Odvojite dvije žlice smjese s pistacijama i ostatak prelijte preko smjese sa sirom.
- Preostale kore, jednu po jednu, premazujte smjesom sirupa i maslaca i zgužvajte ih po duljini pa slažite uz rub torte (ili po čitavoj torti, ali počnite od ruba i idite prema sredini). Pospite s preostale 2 žlice smjese s pistacijom.
- Prebacite lim u pećnicu i ulijte kipuće vode da dođe do pola visine kalupa. Pecite oko 1 sat i 45 minuta. Isključite pećnicu, otvorite vrata i ostavite da se hladi u pećnici, oko 1 sat. Stavite u hladnjak dok se ne ohladi, 8 do 12 sati ili preko noći.
- Izvadite tortu iz kalupa i prebacite je na pladanj za posluživanje. Pospite nasjeckanim pistacijama. Poslužite s preostalim sirupom od naranče i meda.