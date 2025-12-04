Ime govori sve - cheesecake i baklava - odjednom. Slađa od klasične torte od sira, kremastija od klasične baklave, ova je torta stvorena za svečane prilike i impresioniranje svkoga tko je kuša.

Posla nema puno, ali se mora raditi u fazama, tako da ova nije jedan od onih deserata koji će biti na stolu za sat vremena... ili isti dan. Ali za svaki trenutak strpljenja bit ćete nagrađeni raskošnim okusom i bogatom teksturom. Uživajte!