Colmar, grad u istočnoj Francuskoj, u regiji Alsace, nedaleko od granice s Njemačkom i Švicarskom, jedan je od najpoznatijih europskih adventskih gradova. Slikovite ulice, kanali i šarene kuće čine ga savršenom pozornicom za vjerojatno najbajkovitiji božićni sajam u Europi.

Božićni sajmovi duboko su ukorijenjeni u alsaškoj kulturi – ovaj kraj poznat je po možda i najstarijim adventskim sajmovima. Colmar vjerno čuva tradiciju staru više od 400 godina, ali je naravno i osvježava novotarijama u uređenju i ponudi.

Tijekom adventa cijeli stari grad pretvara se u veliko božićno selo obasjano tisućama lampica, zamiriše na cimet i kuhano vino, a rijeke ljudi slijevaju se svakodnevno ne bi li okusile bar djelić božićnog čuda.

Colmar je poznat po iznimno dobro očuvanoj povijesnoj srednjovjekovnoj jezgri i silno je šarmantan u svako doba godine, ali u adventsko vrijeme, kada je svako pročelje ukrašeno vijencima, mašnama i lampicama, a prozori i balkoni pretvoreni u prava mala umjetnička djela posjet ovom gradu pravi je doživljaj.

Šest božićnih priča

Božićni sajam u Colmaru čini šest manjih tematskih sajmova, raspoređenih po staroj gradskoj jezgri. Svaki ima svoj karakter, atmosferu i ponudu.

Place des Dominicains smješten je uz dominikansku gotičku crkvu i poznat je po velikoj ponudi unikatnih božićnih ukrasa i rukotvorina koje se prodaju na 60 kućica.

U samom srcu starog grada, na Place de l’Ancienne Douane, oko renesansne fontane Schwendi, nalazi se pedesetak kućica, a sajam se nastavlja do obale rijeke Lauch.

Sajam na Place Jeanne d’Arc vjerno dočarava ugođaj tradicionalnog alzaškog sela. U ponudi su lokalni proizvodi poput foie gras, suhomesnatih proizvoda, vina, likera i tradicionalnih božićnih keksa — bredala.

Možda i najposebniji sajam krasi alzašku Malu Veneciju, La Petite Venise, jer tamo se smjestio dječji božićni sajam. Mališane ovdje čekaju životinjama, drvene kolibe, mehaničke jaslice, dječja pića i veliki poštanski sandučić za pisma Djeda Mrazu.

U staroj srednjovjekovnoj carinarnici Koïfhus izlaže dvadesetak lokalnih umjetnika i obrtnika. Posjetitelji mogu kupiti unikatne rukotvorine – od keramike i stakla, do nakita i drvenih skulptura.

Rue de la Montagne Verte u adventsko doba postaje gurmanska tržnica i doista pravi raj za gurmane. Devet kućica vodi devet vrhunskih kuhara koji pripremaju božićna jela, alzaške specijalitete i slastice.

