Dižući se iz vode poput kakvih likova iz SF filmova, Maunsellove vojne utvrde u estuariju Temze danas stoje kao podsjetnik na najteže dane Drugog svjetskog rata, kada su štitile prilaze britanskoj obali. Ušće Temze imalo je posebno važnu ulogu jer je predstavljalo glavni morski put prema Londonu. Njemačke mine, podmornice i zračni napadi stalno su ugrožavali to područje, pa je Britanija onamo prvo slala mornaricu, a zatim odlučila postaviti obrambene točke na moru.

Nakon pada Francuske britanske vlasti ubrzale su planove i naručile izgradnju morskih utvrda za Kraljevsku mornaricu, a projektirao ih je inženjer Guy Maunsell. Sastavljene su od betona i čelika i zatim dopremljene do predviđenih lokacija. Radnici su ih potom potopili i učvrstili na dno. Neke su stajale i do 14 kilometara od obale. Takav način gradnje u to je vrijeme predstavljao novo inženjersko rješenje. Maunsellove utvrde pojavile su se nekoliko godina prije nego što su se proširile velike naftne i plinske platforme na moru.

Život na moru

Maunsell je projektirao dvije vrste utvrda: mornaričke i vojne. Mornaričke utvrde služile su za nadzor plovnog puta prema Londonu, a svaka je imala glavnu platformu s topovima, radarom i kontrolnim tornjem. Posada je živjela u visokim betonskim stupovima koji su nosili cijelu konstrukciju. Na svakoj utvrdi boravilo je oko stotinu ljudi, s dovoljno zaliha za više od mjesec dana.

Uz mornaričke, Britanija je podigla i vojne utvrde za protuzračnu obranu. Maunsell ih je namijenio obrani važnih industrijskih i lučkih područja, osobito oko Liverpoola i na prilazima Temzi. Svaka se sastojala od sedam povezanih čeličnih platformi na betonskim nogama.

Napuštene utvrde

Vojne utvrde nakon rata su izgubile funkciju, a vojska je 1956. uklonila oružje i opremu. Napuštene utvrde dobile su novu ulogu sredinom 1960-ih, kada su ih zauzele piratske radijske postaje. Vlasti su tome stale na kraj 1967. godine nakon donošenja zakona protiv emitiranja s pučinskih lokacija.

Paddy Roy Bates, bivši britanski vojnik i poduzetnik, preselio se 1960-ih na napuštenu morsku utvrdu Roughs u Sjevernom moru. Nakon što je pokušao pokrenuti piratsku radijsku postaju, proglasio je tu platformu neovisnom državom pod imenom Kneževina Sealand i sebe imenovao princem.

Iako Sealand nikada nije dobio međunarodno priznanje, Bates je uveo ustav, zastavu, valutu i druge državne simbole. Britanske vlasti nisu uspjele preuzeti kontrolu nad utvrdom, a sud je odbacio slučaj zbog nedostatka nadležnosti.

Maunsellove utvrde ostale su i dio popularne kulture. Pojavljivale su se u televizijskim serijama, filmovima, glazbenim spotovima i videoigrama.

