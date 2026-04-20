Galerija 1 1 1 1 Sky Bridge Langkawi je poznati most u Maleziji - smješten je na 660 metara nadmorske visine na planini Gunung Mat Cincanga na otoku Langkawi. On nije izgrađen kako bi “premostio” dvije prirodne prepreke i olakšao kretanje. Naprotiv, osmišljen je kao velika turistička atrakcija koja pruža zapanjujući pogled na Andamansko more, otoke i planine.

Dizajnirao ga je Peter Wyss kao zakrivljenu šetnicu koja se savija oko jednog stupa, a gostima pruža osjećaj kao da “hodaju po oblacima”. Konstrukcija je napravljena od čelika i betona, ima zaštitnu ogradu i mreže te je iznimno sigurna za kretanje.

Šetnica Orlovo gnijezdo, Langkawi, Malezija

Most je dug 125 metara i širok oko 1,8 metara. Dobra vijest? Da biste došli do njega, ne morate se penjati (ako to ne želite). Do gornje stanice vozi žičara, a od tuda možete se kratko provesti liftom po imenu SkyGlide koji vas vodi direktno do mosta. Ta će vas pustolovina koštati oko 85 malezijskih ringita, odnosno oko 18 eura po osobi.

Most je otvoren za javnost 2005. godine, a u njegovu je izgradnju utrošeno 1,2 milijuna dolara. Zbog izazovnog terene, dijelovi mosta su transportirani helikopterima na planinu i tamo sastavljani.

Desetak metara ispod nebeskog most, pak, nalazi se šetnica Orlovo gnijezdo. To je staklena platforma duga 38 metara koja nadvisuje planinu, a koja je ime dobila po orlovoj glavi koja “pozdravlja” goste na ulazu. Izgrađena je 2024. godine.

Ovdje je bilo tako teško izgraditi most da su mještani zatražili pomoć vraga – ili barem tako kaže legenda +2