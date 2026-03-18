Galerija 1 1 1 1 Würzburg je šarmantan brežuljkasti grad Donje Frankonije u njemačkoj saveznoj pokrajini Bavarskoj – prostire se na oko 87 četvornih kilometara uz obale rijeke Majne, te na nadmorskoj visini od 177 metara. Smješten je otprilike na pola puta između Frankfurta na Majni i Nürnberga. Od Zagreba je udaljen, otprilike osam sati vožnje automobilom.

Ovo područje je bilo naseljeno još u osmom stoljeću - prvi puta u spisima spominje se 704. godine kao Virteburch. Vjeruje se da lokalno stanovništvo s vremenom promijenilo i prilagodilo to keltsko ime u Würzburg, a koje u direktnom prijevoudu s njemačkog označava biljnu tvrđavu s obzirom da je na brežuljcima oko grada raslo ljekovito bilje i brojni začini.

Ime grada je usko povezano i s njegovim položajem - Würzburg se razvio oko utvrde na brdu Marienberg, a koja i danas predstavlja veliku turističku atrakciju. Tvrđava je simbol grada, a gotovo pet stoljeća služila je kao sjedište kneževa biskupa. Danas je pretvorena u muzej i dio je divnog parka te nameće kao jedno od onih mjesta koje svakako treba vidjeti u Würzburgu.

Kapela sv. Marije (Foto: Shutterstock)

Što treba vidjeti?

Većina povijesnih znamenitosti nalazi se u starom gradu. Istražite prostrani trg Marktplatz na kojem se često održavaju različiti sajmovi i manifestacije. Prošećite glavnom pješačkom zonom i uživajte u prekrasnim baroknim i rokoko fasadama zgrada koje su tipične za ovo područje.

Posjetite kapelu sv. Marije - riječ je gotičkoj građevini iz 14. stoljeća, crkvu Neumünster i romantičku katedralu sv. Kilijana - zaštitnika Würzburga. Svakako treba razgledati i palaču u Würzburgu, a koja je uvrštena na UNESCO-ov popis mjesta svjetske baštine u Europi.

Imajte na umu da je Würzburg bio gotovo potpuno uništen u Drugom svjetskom ratu. Oko 90 posto grada pretvoreno je u ruševine nakon britanskog bombardiranja u ožujku 1945. godine. Koristeći se fotografijama, povijesnim zapisima i opisima preživjelih grad je obnovljen toliko dobro da nikad ne biste pogoili da je nekoć bio razrušen.

Most Alte Mainbrücke, (Foto: Shutterstock)

Što treba kušati?

Velika turistička atrakcija je most Alte Mainbrücke, koja spaja stari grad s tvrđavom Marienberg. Riječ je o najstarijem mostu preko Majne koji je ukrašen s 12 kipova svetaca, a koji je dao postaviti Friedrich Karl von Schönborn.

Po ovome mostu, koji nalikuje na Karlov most u Pragu možete prošetati ili provesti se na biciklu, a svakako treba zastati i popiti čašu vina. Lokalno stanovništvo taj običaj naziva Brückenschoppen .

Čašu vina možete kupiti u gostionici Gasthaus Alte Mainmühle na početku mosta, a potom uživati s drugim turistima u prekrasnom pogledu na grad i okolne vinograde.

Ovdje možete kušati i neke od popularnih bavarskih specijaliteta – sve od bistre juhe s mesnim okruglicama (Klößchensuppe) preko domaćih kobasica do pečene svinjske koljenice (Schweinshaxe), a koja se servira uz knedle od krumpira, kiseli kupus i bogati umak od piva.

Sjednite i u neki od mnogobrojnih pivskih vrtova i uživajte u pilsnerima i lagerima domaćih pivovara.

