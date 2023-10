Sve do prije desetak godina, sjeveroistok Indije, uključujući i regiju Meghalayu turistima nije bio pretjerano zanimljiv. No stvari su se s vremenom promijenile, a danas poplava turista ondje nerijetko stvara prometne gužve. Činjenici da ondje satima možete zaglaviti u prometu ne pomaže niti ona da to mjesto drži i svjetski rekord u najvećoj 12-mjesečnoj količini kiše koja iznosi čak 26.470 mm, koliko je palo u razdoblju od kolovoza 1860. godine do srpnja 1871. godine.

No odvede li vas put u taj kutak svijeta možete vidjeti brojne zanimljivosti, kao što je Nartiang s tajanstvenim monolitima. Ondje ćete naći na stotine uspravnih kamenih oblika visokih i do osam metara koji „stražare“ na jednom od neobičnijih mjesta u Indiji, ali i na cijelom svijetu. Nartiang se smjestio na brežuljku, oko dva sata južno od grada Shilonga. Monoliti su u prošlosti bili od velike važnosti za lokalno stanovništvo – smatra se da su kamene ploče i nizovi kamenja podignuti u čast mrtvima.

"Tadašnje kraljevstvo Jaintiapur protezalo se od pokrajine Sylhet u današnjem Bangladešu do brda Meghalaya, a vjerovalo se da su njihovi ljudi bili iznimno visoki i snažni, iako ne postoje službeni dokazi. S obzirom na hladnu klimu i idealan položaj u brdima, Nartiang je služio kao ljetna prijestolnica kraljevstva Jaintiapur, a vjeruje se da su monoliti podignuti tijekom njihove vladavine između 1500. i 1835. godine“, piše CNN.

Meghalaya - 1 (Foto: Shutterstock)

Prema Vinayu Kumaru, docentu na odsjeku za staroindijsku povijest, kulturu i arheologiju na sveučilištu Banaras, monoliti u Meghalayi služili su kao megalitske grobnice. Pepeo pokojnika bi se pohranio u drevne grobnice od kamenja koje je danas poznato kao monoliti Nartianga, Cherrapunjija, Jowaija, Maoflonga i Lailugkota.

Pretpostavlja se da je najviše kamenje podignuto za pokojnike koji su bili najznačajniji članovi zajednice. S vremenom su kameni stupovi poslužili umjesto štandova za prodaju hrane ili klupa te mjesta za okupljanje. Danas monoliti u Nartiangu služe tek kao relikti prošlosti, a znanstvena istraživanja koja bi dodatno mogla objasniti zašto su kameni stupovi upravo na tim mjestima tek se čekaju.

