Jeste li ikada čuli za "Do nothing“ kolač? Riječ je o jednostavnom receptu za slasticu koja se priprema u jednoj zdjeli. Ne iziskuje korištenje miksera, niti ikakvih posebnih pomagala, a mogu ga napraviti i najveći amateri u kuhinji.
Originalni recept potječe iz četrdesetih godina prošlog stoljeća iz jedne američke kuharice. U biskvit se stavljaju komadići konzerviranog ananasa zajedno s pripadajućom tekućinom, a koji kolaču daju nevjerojatnu sočnost i slatkoću.
Umjesto klasične glazure, kolač se preljeva mliječnim sirupom u koji se dodaje tostirani komadići kokosa i pekan orasi. Ako na raspolaganju nemate pekan orahe, poslužiti se možete i onim običnima.
Kolač s tostiranim kokosom i pekan orasima - sastojci:
- 560 g ananasa iz konzerve s tekućinom
- 300 g šećera
- 240 g glatkog brašna
- 200 ml punomasnog mlijeka
- 160 tostiranog ribanog kokosa
- 120 g pekan oraha
- 115 g maslaca
- 40 ml slatkog vrhnja
- 2 velika jaja
- 1 čajna žličica ekstrakta vanilije
- 1 čajna žličica sode bikarbone
- biljno ulje za podmazivanje
- prstohvat soli
Kolač s tostiranim kokosom i pekan orasima - priprema:
- Zagrijte pećnicu na 180 Celzijevih stupnjeva. Namastite pravokutni lim za pečenje kolača i stavite sa strane.
- U velikoj zdjeli ručno pomiješajte brašno, komadiće ananasa sa sokom iz konzerve, 200 grama šećera, jaja, ekstrakt vanilije, sodu bikarbonu i malo soli. Miješajte dok se sastojci ne povežu.
- Prebacite dobivenu smjesu u pripremljeni kalup i pecite u zagrijanoj pećnici oko 35 minuta, odnosno dok kolač nije pečen do kraja. Čačkalicom provjerite je li kolač pečen do kraja prije nego što ga izvadite iz pećnice.
- Dok se biskvit peče pomiješajte maslac, ostatak šećera, punomasno mlijeko i vrhnje u malom lončiću i zagrijte na štednjaku oko tri minute dok se maslac ne rastopi zajedno sa šećerom. Maknite lončić s vatre i umiješajte tostirani kokos i pekan orahe. Dobivenu smjesu prelijte preko pečenog kolača. Ohladite kolač prije posluživanja. Dobar tek!
Japanski ljepljivi kolačić koji svake godine odnese više života +4