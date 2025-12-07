Jeste li ikada čuli za "Do nothing“ kolač? Riječ je o jednostavnom receptu za slasticu koja se priprema u jednoj zdjeli. Ne iziskuje korištenje miksera, niti ikakvih posebnih pomagala, a mogu ga napraviti i najveći amateri u kuhinji.



Originalni recept potječe iz četrdesetih godina prošlog stoljeća iz jedne američke kuharice. U biskvit se stavljaju komadići konzerviranog ananasa zajedno s pripadajućom tekućinom, a koji kolaču daju nevjerojatnu sočnost i slatkoću.



Umjesto klasične glazure, kolač se preljeva mliječnim sirupom u koji se dodaje tostirani komadići kokosa i pekan orasi. Ako na raspolaganju nemate pekan orahe, poslužiti se možete i onim običnima.

Kolač s tostiranim kokosom i pekan orasima - sastojci: 560 g ananasa iz konzerve s tekućinom

300 g šećera

240 g glatkog brašna

200 ml punomasnog mlijeka

160 tostiranog ribanog kokosa

120 g pekan oraha

115 g maslaca

40 ml slatkog vrhnja

2 velika jaja

1 čajna žličica ekstrakta vanilije

1 čajna žličica sode bikarbone

biljno ulje za podmazivanje

prstohvat soli Kolač s tostiranim kokosom i pekan orasima - priprema: Zagrijte pećnicu na 180 Celzijevih stupnjeva. Namastite pravokutni lim za pečenje kolača i stavite sa strane. U velikoj zdjeli ručno pomiješajte brašno, komadiće ananasa sa sokom iz konzerve, 200 grama šećera, jaja, ekstrakt vanilije, sodu bikarbonu i malo soli. Miješajte dok se sastojci ne povežu. Prebacite dobivenu smjesu u pripremljeni kalup i pecite u zagrijanoj pećnici oko 35 minuta, odnosno dok kolač nije pečen do kraja. Čačkalicom provjerite je li kolač pečen do kraja prije nego što ga izvadite iz pećnice. Dok se biskvit peče pomiješajte maslac, ostatak šećera, punomasno mlijeko i vrhnje u malom lončiću i zagrijte na štednjaku oko tri minute dok se maslac ne rastopi zajedno sa šećerom. Maknite lončić s vatre i umiješajte tostirani kokos i pekan orahe. Dobivenu smjesu prelijte preko pečenog kolača. Ohladite kolač prije posluživanja. Dobar tek!

